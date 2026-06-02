Los pueblos medievales más bonitos de España para visitar en junio: entre la costa y la montaña

Junio es uno de los mejores meses para descubrir los pueblos medievales de España. Las temperaturas son agradables, los días son largos y todavía no han llegado las aglomeraciones del verano. Desde fortalezas encaramadas a las montañas hasta villas amuralladas junto al mar, el país conserva auténticas joyas históricas que parecen detenidas en el tiempo.

A continuación te proponemos una ruta por algunos de los pueblos medievales más bellos de España, combinando destinos de costa y montaña para disfrutar de paisajes muy diferentes sin renunciar al encanto de calles empedradas, murallas centenarias y castillos de cuento.

1. Pedraza (Segovia), la esencia medieval de Castilla

Situada en la Sierra de Guadarrama, Pedraza es uno de los conjuntos medievales mejor conservados de España. Cruzar su única puerta de entrada supone viajar varios siglos atrás: calles adoquinadas, casas señoriales de piedra y una plaza mayor que conserva intacta su atmósfera histórica.

Pedraza, pueblo de Segovia | iStock

En junio, el entorno natural de la sierra luce especialmente verde y permite combinar la visita cultural con rutas de senderismo y escapadas gastronómicas.

Imprescindible: pasear al atardecer por sus callejuelas y visitar el castillo donde residió el pintor Ignacio Zuloaga.

2. Albarracín (Teruel), una joya entre montañas

Considerado por muchos como el pueblo más bonito de España, Albarracín se alza sobre una colina rodeada por un meandro del río Guadalaviar. Sus casas de tonos rojizos, sus murallas y sus estrechas calles crean una imagen difícil de olvidar.

Albarracín, en Teruel (Aragón) | Jocelyn Erskine-Kellie / Pexels

Junio es ideal para recorrer sus fortificaciones sin el calor intenso del verano y disfrutar de las vistas sobre la Sierra de Albarracín.

Imprescindible: caminar por la muralla y perderse por el casco histórico, declarado Monumento Nacional.

3. Santillana del Mar (Cantabria), el pueblo de las tres mentiras

Ni es santa, ni llana, ni tiene mar, pero Santillana del Mar es una de las villas medievales más fascinantes del norte de España. Su centro histórico conserva palacios, casonas y calles empedradas que parecen sacadas de una novela histórica.

Santillana del Mar | iStock

Además, la cercanía de la costa cantábrica permite combinar la visita con playas espectaculares y con la cercana cueva de Altamira.

Imprescindible: recorrer la Colegiata de Santa Juliana y disfrutar de la gastronomía cántabra en sus mesones tradicionales.

4. Tossa de Mar (Girona), una fortaleza frente al Mediterráneo

Pocos pueblos costeros pueden presumir de un casco medieval tan espectacular como Tossa de Mar. Su recinto amurallado, conocido como la Vila Vella, se asoma directamente al Mediterráneo y ofrece algunas de las panorámicas más bellas de la Costa Brava.

Tossa de Mar | iStock

En junio, las temperaturas suaves y el ambiente tranquilo convierten la localidad en una opción perfecta para quienes buscan historia y playa en el mismo destino.

Imprescindible: subir hasta el faro y contemplar la costa desde las murallas.

5. Peñíscola (Castellón), entre castillos y mar

Dominada por el imponente Castillo del Papa Luna, Peñíscola es una de las localidades medievales más fotogénicas de España. Sus murallas se adentran prácticamente en el mar y su casco antiguo conserva un entramado de calles blancas que invitan a pasear sin prisa.

Peñíscola, en Castellón | Foto de iStock

Junio permite disfrutar de sus playas antes del pico de ocupación turística del verano.

Imprescindible: recorrer el castillo templario y contemplar la puesta de sol desde las murallas.

6. Aínsa (Huesca), puerta de los Pirineos

En pleno corazón del Sobrarbe, Aínsa combina patrimonio medieval y naturaleza en uno de los entornos más espectaculares del Pirineo aragonés. Su plaza mayor porticada y su castillo son dos de los conjuntos históricos mejor conservados de la región.

Aínsa, Huesca | iStock

Junio es una época magnífica para explorar el cercano Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Imprescindible: subir a las murallas del castillo para disfrutar de las vistas sobre las montañas pirenaicas.

7. Pals (Girona), el encanto medieval del Empordà

Aunque se encuentra a pocos kilómetros de las playas de la Costa Brava, Pals conserva intacta su esencia medieval. Su torre románica, las fachadas de piedra y los balcones floridos convierten cada rincón en una postal.

Pals, en Girona, Cataluña | iStock

La cercanía del mar y de los arrozales del Baix Empordà permite completar la visita con experiencias gastronómicas y naturales.

Imprescindible: recorrer el mirador de Josep Pla y contemplar la llanura ampurdanesa hasta el Mediterráneo.

8. Frías (Burgos), la ciudad medieval más pequeña de España

Levantada sobre una impresionante peña rocosa, Frías ofrece una de las siluetas medievales más impactantes del país. Sus casas colgadas, el castillo de los Velasco y el puente fortificado crean un escenario digno de una película histórica.

Frías, municipio de Burgos (Castilla y León) | iStock

En junio, la comarca de Las Merindades muestra su mejor cara gracias al buen tiempo y la abundancia de paisajes verdes.

Imprescindible: visitar el castillo y fotografiar las famosas casas suspendidas sobre la roca.

9. Hondarribia (Guipúzcoa), historia junto al Cantábrico

A orillas del mar Cantábrico y junto a la frontera francesa, Hondarribia conserva un elegante casco histórico amurallado donde conviven palacios, calles empedradas y edificios de gran valor patrimonial.

Hondarribia | iStock

Su ubicación privilegiada permite disfrutar tanto de la playa como de la cultura vasca en un ambiente relajado.

Imprescindible: recorrer la calle Mayor y degustar pintxos en el barrio de La Marina.

10. Morella (Castellón), una ciudad medieval entre murallas

Coronando una colina a más de 1.000 metros de altitud, Morella es uno de los conjuntos históricos más impresionantes de la Comunidad Valenciana. Rodeada por más de dos kilómetros de murallas y presidida por un majestuoso castillo, esta localidad ha sido un enclave estratégico desde tiempos medievales.

Morella (Castellón) | Kriegerkalle / Wikipedia Commons Domino Público

Pasear por sus calles empedradas supone descubrir iglesias góticas, casas solariegas y antiguos conventos que narran siglos de historia. Además, su ubicación en el interior montañoso la convierte en un destino ideal para escapar del calor de la costa durante el mes de junio.