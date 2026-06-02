Renfe lanza billetes desde 7 euros para viajar en verano

Son muchas las personas que van a aprovechar el verano para viajar, pero si pueden hacerlo ahorrando algo de dinero, mucho mejor. Mientras esperamos a la publicación del Verano Joven 2026, Renfe ha querido volver a sacar sus "superprecios", billetes en oferta desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE.

Pero... ¿cómo funciona? La operadora ferroviaria ha sacado una nueva campaña para poder comprar billetes más baratos de lo normal, estará activa hasta el 4 de junio y disponible para trenes AVE, Avlo y Larga Distancia.

Además, el periodo para viajar es del 22 de junio al 13 de septiembre de 2026, por lo que cubre bastantes meses del verano para que puedas organizar tu próxima escapada. Entre los destinos incluidos están Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Cádiz, San Sebastián o A Coruña.

Para poder conseguir estos descuentos, tan solo tienes que hacer la compra, elegir el lugar de origen y el de destino, la fecha de ida y vuelta y el número de pasajeros. Una vez hayas iniciado la búsqueda, los billetes con descuento aparecerán bajo la etiqueta de "superprecio".

Te recomendamos que, para mayor descuento, seas flexible con los horarios y los días y tengas pensadas fechas alternativas por si la primera opción está más demandada. Los billetes de Avlo están desde 7 euros, los de AVE desde 15 euros y algunos destinos como Madrid-Valencia desde 14 euros.