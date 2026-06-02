Roma, París y Londres: tres capitales europeas que merece la pena visitar en junio y por qué

Junio es no diremos que el mes perfecto, porque en realidad para estos destinos todos los son, pero sí uno de los más recomendables para visitar Roma, París o Londres ¿por qué? Porque los días largos y cálidos, sin ser todavía tórridos, son ideales para recorrer estas tres capitales a placer. El problema es elegir solo una… a continuación vamos a intentar ayudarte a elegir destino dándote algunas razones para visitar Roma, París y Londres en junio:

Roma

Roma | Pixabay

En Roma en junio ya hace calor pero no tanto como hará en julio y agosto, además tampoco hay tantos turistas recorriendo la ciudad y sus museos como los habrá pocas semanas después, solo por eso ya es mucha mejor idea visitar Roma en junio que en verano; además en este mes las villas y jardines locales lucen todavía su mejor cara primaveral y floreciente; si a eso añadimos que, al ser los días tan largos, tenemos más horas para disfrutar a plena luz de la ciudad ya tendremos razones suficientes para escaparnos a Roma.

Nuestra recomendación: visita el Coliseo y el Foro bien por la mañana, temprano, o al caer la tarde, no en las horas centrales del día, horas que puedes aprovechar para visitar los Museos Vaticanos o para refrescarte a placer en Villa Borghese mientras que, llegado el momento de la cena, no hay mejor lugar que el Trastevere o las terrazas junto al río Tíber.

París

Torre Eiffel. París | Pixabay

En París, como en Roma, las temperaturas son cálidas (aunque no tanto…) y los días largos, tan largos que el atardecer no llega hasta las 10 de la noche y los paseos junto al Sena al anochecer son especialmente bellos este mes como también lo son los parques y jardines de la ciudad empezando por el de Luxemburgo y el de las Tullerías.

¿Lo que no te puedes perder de París en junio antes de pasear al anochecer junto al Sena? Al caer la tarde Montmartre está en su mejor momento mientras que la Torre Eiffel, sus alrededores en realidad, se nos antojan perfectos para gozar de un picnic a mediodía. En las horas más cálidas del día los jardines y museos de la ciudad, empezando por el Louvre, son siempre la mejor opción, también los bonitos cafés históricos de la ciudad.

Londres

Big Ben. Londres | Pixabay

Londres es la menos cálida de las tres capitales europeas que sugerimos visitar en junio así que si eres de los que quiere huir del calor ya antes de que empiece el verano, es sin duda tu mejor opción, aunque no solo por eso, también porque los jardines londinenses, que son siempre preciosos porque nada gusta más a un inglés que un buen jardín, en junio son todo un espectáculo.

Hyde Park y Regent’s Park son dos de los jardines imperdibles en Londres, pasear junto al Támesis al atardecer es también una experiencia inolvidable, tanto como recorrer barrios como Notting Hill y lugares históricos ¿nuestros favoritos? El Big Ben y la Torre de Londres. Todo ello sin olvidarnos el Museo Británico y plazas como Trafalgar Square o Picadillo Circus.