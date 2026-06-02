10 destinos españoles a precios asequibles para viajar este verano 2026

Disfrutar de unas vacaciones de verano sin salir de España y sin disparar el presupuesto se ha convertido en una de las principales prioridades de muchos viajeros. El aumento de los costes asociados a los viajes y la búsqueda de alternativas más accesibles están impulsando una tendencia cada vez más consolidada: elegir destinos nacionales que ofrezcan una buena relación entre precio, oferta turística y calidad de la experiencia.

En este contexto, Billionhands, la plataforma global de rankings basada en opiniones reales y verificadas de los usuarios, ha elaborado un nuevo ranking con los destinos más asequibles para veranear en España en 2026. La clasificación se ha construido a partir de la experiencia colectiva y la percepción de los viajeros, identificando aquellos lugares que permiten disfrutar de unas vacaciones completas sin realizar un gran desembolso.

El resultado refleja un cambio en las preferencias de los turistas. Junto a algunos clásicos del litoral español aparecen ciudades con un importante atractivo cultural y destinos menos masificados que ganan terreno frente a opciones tradicionalmente asociadas a un mayor gasto.

Peñíscola encabeza la clasificación

La localidad castellonense de Peñíscola ocupa el primer puesto del ranking. Su combinación de playas, patrimonio histórico y una amplia oferta de alojamiento la convierten en una de las opciones favoritas para quienes buscan unas vacaciones económicas junto al Mediterráneo. Su emblemático castillo del Papa Luna y su casco antiguo amurallado siguen siendo algunos de sus principales reclamos.

Peñíscola, en Castellón | Foto de iStock

En segunda posición se sitúa Valencia, una ciudad que destaca por ofrecer playa, cultura, gastronomía y ocio a precios competitivos en comparación con otros grandes destinos urbanos europeos.

La Alhambra de Granada | iStock

Completa el podio Granada, una de las ciudades más visitadas de Andalucía gracias a su riqueza monumental, encabezada por la Alhambra, y a una oferta turística que continúa siendo atractiva para quienes buscan controlar el gasto.

Costa, cultura y destinos alternativos

El ranking también incluye Tarragona y Gijón, dos ciudades que combinan patrimonio histórico, gastronomía y acceso al mar, además de ofrecer una amplia variedad de actividades para todo tipo de viajeros.

La Palma, en las Islas Canarias | Civitatis

Entre los destinos insulares destaca La Palma, en Canarias, que se posiciona como una alternativa más tranquila y asequible frente a otros enclaves turísticos del archipiélago.

La provincia de Castellón logra una presencia destacada con Oropesa del Mar y Benicarló, dos localidades costeras que mantienen precios competitivos y una oferta turística consolidada.

Oropesa del Mar | iStock

Por su parte, la costa de Almería cierra la clasificación con Garrucha y Vera, dos destinos que cada verano atraen a miles de visitantes gracias a sus playas, su clima y unos costes generalmente inferiores a los de otros puntos del litoral mediterráneo.

Los 10 destinos más asequibles para veranear en España en 2026

Peñíscola (Castellón)

Valencia

Granada

Tarragona

Gijón

La Palma (Islas Canarias)

Oropesa del Mar (Castellón)

Benicarló (Castellón)

Garrucha (Almería)

Vera (Almería)

La clasificación pone de manifiesto que es posible disfrutar de unas vacaciones completas sin salir de España y sin comprometer el presupuesto. Playas, patrimonio, naturaleza y gastronomía se combinan en estos destinos que, según la opinión de los propios viajeros, ofrecen algunas de las mejores relaciones calidad-precio para el verano de 2026.