Sintra: así es el tesoro patrimonial de Portugal

Cuando llegas a Lisboa lo haces con un día reservado para escaparte a Sintra dispuesto a disfrutar del espectacular Palacio da Pena pero al llegar a esta localidad portuguesa descubres que, aunque el palacio se lleva la fama, la belleza y el encanto lo comparte con otros lugares empezando por a Quinta da Regaleira que, a su vez, guarda lugares únicos; pero no creas que con estos dos lugares, aun siendo los más famosos de Sintra, habrás acabado con la localidad entera, te falta el Castelo dos Mouros, el Palacio Nacional de Sintra y el de Montserrate, eso sin pararte siquiera a pensar que en el Parque Natural de Sintra-Cascais está el Cabo da Roca, que es el punto más occidental de Europa.

Aun sabiendo que Sintra es interesante a rabiar, es más que probable que no puedas alargar el viaje y dedicarle más de un día porque buena parte del tiempo del viaje te lo robará Lisboa y tampoco querrás perderte el encanto de Cascais ¿qué hacer entonces? Para empezar madrugar ¿con qué intención? La de visitar el Palacio da Pena y el Castelo dos Mouros por la mañana y la Quinta da Regaleira y el Cabo da Roca por la tarde después de haber comido en el centro histórico de Sintra.

Palacio da Pena

Palacio da Pena | Pixabay

Este palacio es la razón por la que nadie que llegue a Lisboa deje de visitar Sintra y es que se trata no solo del monumento más famoso de esta localidad portuguesa sino de uno de los palacios más fotogénicos del mundo: fue construido sobre las ruinas de un monasterio en el S.XIX y la mezcla de estilos que luce lo hace único en el mundo (neogótico, neomanuelino, árabe y renacentista) eso además de sus llamativos colores que destacan con los bosques que lo rodean.

Este palacio era la residencia de verano del rey de Portugal y no solo es romántico por su arquitectura y sus colores, también porque, cuando la niebla cae sobre la sierra, el palacio parece flotar entre las nubes.

Castelo dos Mouros

Castelo dos Mouros | Pixabay

Se trata de una fortaleza árabe del S.VIII; sus murallas parecen moverse como una serpiente por la montaña y ofrece unas vistas realmente inolvidables tanto del Palacio da Pena como de Sintra hasta el océano Atlántico; tras la conquista cristiana de la península este castillo, que pasó a manos cristianas, siguió usándose hasta que fue finalmente abandonado; fruto de ese abandono es que de los edificios del castillo no quede apenas nada, lo más interesante es, sin duda, la muralla, por la que se puede caminar mientras se disfruta de unas vistas de escándalo.

Quinta da Regaleira

Quinta da Regaleira | Pixabay

Dejamos la Quinta da Regaleira para la tarde porque este lugar se presta para pasearlo con calma y a placer; es famoso por sus jardines de símbolos esotéricos, por sus túneles y grutas y sobre todo el el Pozo Iniciático que no es es otra cosa que una espectacular torre invertida, una torre que se hunde en la tierra en lugar de alzarse sobre ella. ¿Y por qué es tan curioso y sorprendente este lugar? Porque fue mandado construir por un amante del esoterismo, la alquimia, los templarios, la masonería y los rosacruces… (que respondía al nombre de António Augusto Carvalho Monteiro). La idea de era construir no solo una mansión sino lo que finalmente construyó, un lugar único en el mundo.

Cabo da Roca

Cabo da Roca | Pixabay

El atardecer en este punto de Portugal es escandalosamente bello y es que hablamos de un paisaje de acantilados de más de 100 metros sobre el Atlántico y de una costa salpicada de faros y paisajes salvajes. Y eso sabiendo que estás donde termina la Europa continental o, como decía el poeta portugués Luis de Camoes, en el lugar donde la tierra sea acaba y el mar comienza. El amanecer aquí tiene también mucho encanto pero nuestra recomendación es que visites el Palacio da Pena por la mañana, cuanto más temprano mejora dejes el Cabo da Roca para el atardecer…