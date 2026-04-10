Holmenkollen, una plataforma de salto de esquí y las vistas más impresionantes.

Si hablamos de lugares imponentes con vistas de escándalo en Noruega seguro que a todos nos viene a la cabeza el Preikestolen pero lo cierto es que hay otros lugares espectaculares y entre ellos está Holmenkollen, a las afueras de Oslo, que pasa además por ser uno de los lugares más emblemáticos de la capital noruega.

Las vistas del fiordo de Oslo desde Holmenkollen son todo un espectáculo pero este lugar es mucho más que un mirador imperdible, es famoso por su trampolín de saltos de esquí, porque aquí se organiza una de las competiciones de esquí más antiguas del mundo, por su museo, por estar rodeado de bosques y, sí, también por el que pasa por ser uno de los mejores miradores de toda Escandinavia.

La historia de este lugar tiene en 1892 una fecha que podemos considerar fundacional y es que fue entonces cuando se celebró el primer Holmenkollen Ski Festival que ya entonces atraía espectadores por miles para ver a los saltadores; el trampolín actual no es el original, de hecho ha tenido que ser reconstruido casi una veintena de veces para ir adaptándolo a la evolución de este deporte ¿resultado? Ya en el S.XX Holmenkollen era un templo mundial del esquí.

Holmenkollen | Pixabay

El trampolín actual data de 2010 y es de estilo futurista, está construido en acero y con una rampa que mide 134 metros ¿lo más espectacular? Que los saltadores pueden llegar a superar los 130 metros de salto… Claro que no es necesario que saltes para gozar de este lugar noruego, basta que accedas al mirador panorámico abierto al público que está ubicado en la parte superior: desde allí se disfruta de las mejores vistas de Oslo, tanto de la ciudad como del fiordo y los bosques que lo rodean.

Además en Homenkollen podrás visitar el museo de esquí más antiguo del mundo, se inauguró en 1923 y en él podrás conocer curiosidades de la historia del esquí y ver piezas únicas como esquís usados por exploradores como Roald Amundsen; además podrás usar los simuladores y disfrutar de las diferentes exposiciones sobre el salto de esquí que aquí se muestran.

Holmenkollen | Pixabay

¿Más detalles interesantes? La colina en la que está Holmenkollen, Nordmarka, es una enorme zona de bosques con rutas de senderismo y esquí de fondo lo cual resulta bastante espectacular porque esta zona está a tan solo media hora del centro de Oslo; y no solo está cerca sino que el acceso es muy fácil porque se puede ir en transporte público: la línea de Metro 1, dirección Frognerseteren, para en Holmenkollen: si te bajas en Holmenkollen tendrás que subir a pie unos 10 minutos para llegar al trampolín y si te bajas en la parada siguiente, Frognerseteren, disfrutarás de vistas si cabe más espectaculares… Dado que el metro es rápido y ofrece vistas panorámicas en su recorrido, no es necesario que te plantees tomar un taxi o alquilar un coche aunque ambas cosas son perfectamente posibles porque hay aparcamiento cerca del trampolín.