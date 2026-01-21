Descubre la Ópera de Oslo, el centro de artes escénicas más importante de Noruega

Viajamos hasta la capital de Noruega, donde nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en la Ópera de Oslo, erigida frente al fiordo de Oslo. Se trata del centro de artes escénicas más importante de este país. Se inauguró en 2008 y fue diseñada por Snøhetta, un reconocido estudio de arquitectura noruego, autor de otros tantos proyectos como es la Bibliotheca Alexandrina en Alejandría (Egipto) o, incluso, la embajada de Noruega en Berlín.

El conjunto llama poderosamente la atención, entre otras cuestiones, por su aspecto, puesto que está inspirado en un témpano emergiendo del mar. Cabe destacar que está perfectamente revestido con cristal y mármol de Carrara. En cuanto a características, el auditorio principal tiene una capacidad de más de 1.300 espectadores, su araña tiene 7 metros de diámetro y pesa 8 toneladas. Entre los reconocimientos que ha obtenido esta Ópera de Oslo, destaca el premio del Festival Mundial de Arquitectura celebrado en Barcelona en 2008, así como el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (2009).

La Ópera de Oslo, a través de su historia

La idea de que la capital de Noruega tuviese una construcción de estas características surgió en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, el armador Christoffer Hannevig no dudó en ofrecerse a financiar el proyecto. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que los planes fracasaron. Hubo nuevos intentos de construir una ópera en Oslo tanto en la década de 1920 como en 1946. En 1959, la Ópera de Noruega fue trasladada de sus instalaciones en el Teatro Nacional al Folketeatret. Más tarde, concretamente en 1989, se inició el estudio de un teatro de ópera independiente en Oslo. Fue entonces cuando se produjo un intenso debate que hizo que la construcción de este edificio se alargase cada vez más en el tiempo.

Incluso después de que comenzasen las obras. En 1999, el Storting decidió que la ópera debía estar situada en Bjørvika, lo que fue relevante tras el cierre de tráfico de trenes que se había producido una década antes. El presupuesto original fue de 3300 millones NOK (1999) pero, finalmente, ascendió a 4400 millones de NOK cuando comenzó la construcción (2003). Finalmente, fueron unos 200 millones de NOK más barato de lo esperado.

Ópera de Oslo | Imagen de Pudelek (Marcin Szala), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La actuación inaugural se produjo el 12 de abril de 2008 y se retransmitió en directo en el canal de televisión NRK1. De hecho, el Rey Harald dijo unas emotivas palabras respecto a esta impresionante construcción: “Esta casa ahora y por muchas generaciones estará llena de canciones, música y danzas”. A este acto acudieron reconocidos invitados, como era la Reina Sonja, el primer ministro Jens Stoltenberg o, incluso, la canciller alemana Angela Merkel. Con el paso del tiempo, el número de visitantes de la Ópera de Oslo ha aumentado significativamente desde que se mudó a esta nueva casa de la ópera. Hasta tal punto que todas y cada una de las representaciones suelen agotarse al comienzo de la temporada.

Cabe destacar que también son muchos los visitantes que se han acercado hasta este lugar para ver y caminar sobre el techo del edificio. De hecho, este elemento ha sido escenario de numerosos eventos al aire libre. Es importante hacer mención que en el primer aniversario de la inauguración de esta construcción, más de un millón de personas habían visitado esta construcción en Bjørvika, por lo que se convirtió en el destino turístico más visitado de Oslo.