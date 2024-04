El fiordo de Lyse, en la provincia noruega de Rogaland, es el lugar que tienes que ponerte por destino si quieres subirte a un púlpito natural que cabe que ya conozcas porque en él se rodó una escena de película, la persecución en helicóptero en la entrega Fallout de la saga de Misión Imposible. Y cuando decimos púlpito natural queremos decir exactamente eso, tanto es así que eso es lo que significa su nombre, Preikestolen, en noruego.

El Preikestolen es en realidad un saliente rocoso que se asuma al fiordo y que presenta una caída vertical de más de 600 metros, su meseta superior (el púlpito al que vas a subirte) es cuadrado y mide 25 por 25 metros; este lugar es tan icónico que cuenta incluso hasta con leyenda propia, una leyenda que dice que el día que cinco hermanos se casen con cinco hermanas el Preikestolen se desplomará sobre el fiordo de Lyse. ¿Te vas a perder la experiencia de subirte a este púlpito natural? Más de 300.000 personas responden que no a esta pregunta cada año y es que lo mejor de este púlpito es que todos podemos subirnos a él aunque para hacerlo tendrás que caminar…

Preikestolen, el púlpito del fiordo de Lyse | Pixabay

Pero empecemos por el principio: pues volar hasta Stavanger, que es la ciudad más cercana a este púlpito con aeropuerto propio, un aeropuerto en el que aterrizan a diario vuelos procedentes de diferentes ciudades noruegas e incluso europeas; ya en Stavanger tendrás que acercarte al agua y tomar un ferry para cruzar el fiordo de Lyse hasta la pequeña localidad de Oanes, se trata de un trayecto corto (no más de media hora); desde el mismo lugar donde desembarcas tendrás entonces que tomar un autobús pero tampoco te asustes, también se trata de un viaje corto, apenas 20 minutos, para llegar al lugar en el que comienza la ruta de senderismo que te llevará hasta Preikestolen.

En Preikestolhytta, que es el lugar donde empieza la ruta a pie hasta Preikestolen, podrás prepararte para la ruta porque aquí hay baños y un restaurante, es más, hay incluso una oficina de correos desde la que podrás enviar alguna postal desvelando dónde estás e incluso donde puedes hacer noche… es necesario reservar pero aquí hay cabañas de madera e incluso un camping.

Preikestolen, el púlpito del fiordo de Lyse | Pixabay

¿Y cómo es el recorrido que te lleva hasta el púlpito? El camino es imponente porque se trata de senderos de montaña que se acercan incluso a lagos glaciares, tendrás que asegurarte de llevar avituallamiento porque tendrás que andar durante unas dos horas para llegar al púlpito y hora y media para volver a la zona de la que parten los autobuses de vuelta al ferry; ten en cuenta que si no estás en buena forma cabe que te lleve un poco más de tiempo llegar porque no se trata de una ruta de senderismo fácil ni asequible sino de cierta dificultad, cuenta con tramos realmente escarpados aunque eso no debe asustarte, puede recorrerse incluso con niños.

Seguro que, conociendo la ruta que tienes que recorrer para llegar a este púlpito noruego, imaginas que en invierno es especialmente duro llegar a él y así es, de noviembre a abril necesitarás equiparte muy bien para hacerlo; la temporada de senderismo, la más recomendada para subir al Preikestolen, va de mayo a octubre, en esas fechas podrás contratar incluso excursiones guiadas y atreverte a recorrer el camino de madrugada para ver amanecer en el púlpito.