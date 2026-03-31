Historia del Palacio 'Iolani de Honolulu: por qué se erigió y el significado de su nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Hawái, concretamente hasta Honolulu. Allí podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos, como es el caso del Palacio ‘Iolani. Situado en el distrito del capitolio del centro de la ciudad, se trata del único palacio real que se ha utilizado como residencia oficial por un monarca reinante en los Estados Unidos. Por si fuera poco, es considerado un Lugar Histórico Nacional dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos. Hay que mencionar que hasta dos monarcas ocuparon el trono en el Palacio ‘Iolani, siendo estos el rey Kalākaua y la reina Liliʻuokalani.

Palacio Iolani de Honolulu, a través de su historia

La estructura del palacio que existe en la actualidad corresponde, en realidad, al segundo Palacio ‘Iolani que ocupa estos terrenos. El original se erigió durante el reinado de Kamehameha IV y era un edificio de un piso de altura realizado con bloques de coral. La construcción fue bautizada como ‘Iolani Palace, siendo uno de los nombres de pila de Kamehameha IV, puesto que se llamaba era Alexander Liholiho ‘Iolani.

Pero no solamente por eso, sino también porque ‘Iolani significa “Halcón Celestial” o “Halcón Real”. Es importante tener en cuenta que fue utilizado como residencia oficial del monarca durante los reinados de Kamehameha IV, Kamehameha V, Lunalilo y la primera parte del reinado de Kalakaua. Además, la estructura original era de un diseño profundamente sencillo y era más una casa solariega que un palacio como tal.

Cabe destacar que el rey Kamehameha V fue el primer monarca en idear un palacio real acorde con la soberanía de un estado moderno como el que era, por aquel entonces, Hawái. Para hacer posible su deseo, no dudó en encargar la construcción de Aliʻiōlani Hale como residencia oficial de la monarquía hawaiana. Fue entonces cuando se construyó el edificio al otro lado de la calle, a partir de la estructura del palacio original.

Palacio Iolani, Honolulu | Pxhere

Es importante mencionar que, en aquella época, Hawái necesitaba con urgencia un edificio gubernamental, puesto que los inmuebles que había eran bastante pequeños e, incluso, estrechos. Así pues, Aliʻiōlani Hale se convirtió en edificio administrativo en vez de palacio, siendo sede no solamente de la magistratura del Reino de Hawái, sino también de varios ministerios. Cuando David Kalākaua subió al trono, el Palacio ‘Iolani original estaba en malas condiciones, por lo que ordenó que fuese derruido.

Hay que saber que Kalākaua fue el primer monarca en viajar por todo el mundo. Mientras visitaba otros estados, se fijó en los majestuosos palacios que poseían los reyes. Al igual que sucedía con Kamehameha V, soñaba con un palacio real que fuese digno de un estado moderno soberano como Hawái. Es por eso que encargó la construcción de un nuevo palacio al otro lado de la calle desde Aliʻiōlani Hale. Las obras finalizaron en 1882 y sirvió de residencia oficial de la realeza hawaiana hasta que, en 1893, se produjo su derrocamiento.

Coincidiendo con ese derrocamiento por parte del Comité de Seguridad, este Palacio se reconvirtió en el edificio del estado del Gobierno Provisional de Hawái. Con posterioridad, fue el capitolio de la República de Hawái, del Territorio de Hawái y del Estado de Hawái.