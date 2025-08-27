El bosque de La Palma que parece Hawái y que tiene muchas rutas de senderismo

Ahora que las temperaturas han empezado a bajar, son muchos los amantes de la naturaleza y el senderismo que están buscando nuevas aventuras. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del bosque de Galicia de más de 90.000 hectáreas para huir del calor.

Y ahora queremos hablarte del Bosque de Los Tilos de La Palma y que muchas personas compraran con Hawái. Es uno de los pocos reductos mundiales de laurisilva, un bosque primitivo y frondoso de árboles de hoja ancha que hace millones de años abundaba en el planeta.

Los Tilos fue declarado Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1983, una protección que, desde 2002, engloba a toda la isla de La Palma. Este bosque está en el nordeste de la isla, a 24 kilómetros por carretera de la ciudad de Santa Cruz y a solo cuatro del núcleo de Los Sauces.

La carretera acaba cerca del centro de visitantes de Los Tilos, que ofrece salas temáticas, proyecciones de vídeo y cafetería. Para entrar en la reserva se recomiendan dos excelentes senderos autoguiados: uno de 2,5 kilómetros que recorre el corazón del bosque y otro que asciende unos mil metros hasta los refrescantes manantiales de Marcos y Cordero.

La reapertura de Los Tilos

El acceso a Los Tilos se reabrió el pasado 12 de abril tras la finalización de las obras de emergencia que se llevaron a cabo en el entorno tras el importante desprendimiento que se produjo en diciembre de 2023.

Actualmente, solo puedes hacer la ruta que lleva a la cascada (en horario de 10:00 a 18:00 horas) y también está abierto el restaurante y el área recreativa. Hay un total de 15 plazas de aparcamiento previas al túnel. El centro de visitantes y el punto de información ambiental de Los Tilos permanecen cerrados, ya que se está trabajando en la mejora de esta infraestructura.