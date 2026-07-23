¿Fan de las novelas turcas? Estos son algunos de los lugares donde se han grabado las ficciones más exitosas

Durante los últimos años, el auge de las producciones turcas ha sido completamente arrollador, de eso no cabe duda. Gracias a diversas cadenas de nuestra parrilla televisiva, hemos podido conocer la historia de numerosas ficciones. Y es que, novelas como Love is in the air, Pájaro soñador, Mujer, Infiel, Pecado Original o En tierra lejana, entre muchas otras, han conseguido que el público internacional sienta cada vez más interés y fanatismo por este tipo de producciones. De hecho, desde que cruzaron el charco, los viajes a Turquía han aumentado considerablemente.

Las novelas turcas ya no solo conquistan por su trama y su elenco de actores, su escenografía única deja a todos sin aliento. Por ello, en Viajestic nos hemos propuesto realizar un repaso por los lugares más comunes en las grabaciones de estas ficciones. Y es que, como es bien sabido, las producciones son grabadas íntegramente en Turquía. Un movimiento con el que defienden el contenido audiovisual otomano y el sello propio del país. ¿Conoces algún lugar que haya salido en estas series? ¡Realizamos un repaso!

Mardin

Mardin | Pixabay

Este 2026, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de conocer la historia que da forma a En tierra lejana. Emitida en más de 100 países, la ficción ha sumado más de 30 millones de espectadores a su palmarés. Por ello, no es de extrañar que muchos seguidores quieran saber donde se graban muchas de las escenas al aire libre que se ven en pantalla. Así pues, en este caso, la ciudad protagonista es Mardin.

El lugar se encuentra al sudeste de Turquía y es conocido por poseer una población variada de kurdos, turcos, asirios y árabes. Asimismo, es visitada por su arquitectura de piedra caliza dorada y sus laberínticas calles empinadas. Además, está el Castillo de Mardin y su famosa mezquita. Respecto a las producciones, cabe señalar que otras novelas turcas que se han grabado en la ciudad, al menos para determinadas escenas, son Hercai, Sila y Sühan: venganza y amor.

Estambul

Estambul | Pixabay

Prácticamente todas o casi todas las producciones turcas se han grabado en algún momento en Estambul. Se trata de la ciudad más grande y poblada del país, por lo que atrae a millones de personas al año. Así pues, una de las novelas que se grabó aquí fue Una nueva vida. La popular ficción, que todavía se emite en nuestra parrilla televisiva, presenta imágenes grabadas en la calle 10 Yalıboyu Cd. Un lugar muy emblemático en la ciudad, ya que también proyecta vistas al popular puente del Bósforo. La ciudad destaca también por sus monumentos históricos. Muchas personas acuden para ver en persona el Palacio de Topkapi, la Mezquita Azul, La Cisterna Basílica y la Gran Mezquita de Santa Sofía.

Adana

Adana | Pixabay

Conocida por ser la quinta ciudad más habitada de Turquía, tiene puerto en el río Seyhan. Aquí fue habitual ver al equipo de Tierra amaga, pues grabaron muchas escenas en la región. Un lugar que destaca por la producción de algodón, trigo, maíz, soja, cebada, uvas y cítricos. Asimismo, entre sus lugares de interés se encuentra Yilanlı Kale, Bebekli Kilise, Büyük Saat (el gran reloj) y el viejo bazar, Kazancılar Çarşısı.

Capadocia

Capadocia | Pixabay

Ubicada en la zona centro del país, es conocida mundialmente por sus inolvidables paseos en globo aerostático. Y es que, es una experiencia única para disfrutar de sus valles lunares. Asimismo, el Parque Nacional de Göreme y los sitios rupestres de Capadocia fueran declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1985. Un lugar inolvidable que fue elegido como escenario de producciones como Safir o Amor y odio, entre otras.