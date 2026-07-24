Japón decide triplicar el precio de su tasa turística: ¿cuánto cuesta ahora entrar a este país?

A pesar de que esta decisión se había anunciado hace un tiempo, lo cierto es que este 1 de julio de 2026 entró en vigor el incremento de la tasa turística en Japón. El Gobierno de ese país aplica este impuesto a quienes visitan su territorio y la recaudación la destina a medidas para combatir, precisamente, la masificación turística, pero también a la conservación del patrimonio cultural o a la mejora de infraestructuras.

El impuesto pasa de 1.000 a 3.000 yenes

Hasta ahora, la conocida como ‘tasa de salida’ era de 1.000 yenes, es decir, poco más de 5 euros. Con esta nueva normativa, ese importe pasaría a 3.000 yenes, unos 16 euros aproximadamente. A pesar de todo, a quienes viajen con un billete que se haya emitido antes del 30 de junio de 2026 se les respetará la tarifa anterior.

Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, ese importe está incluido en el precio de los billetes de barco o avión. Eso sí, si este desplazamiento se realiza en un medio de transporte privado, ese pago se deberá efectuar en el momento del embarque.

Japón | Pixabay

¿A quién afecta este impuesto y quién queda exento?

Según la Agencia Nacional de Impuestos de Japón, conocida como NTA, este impuesto se le aplica a los turistas internacionales que abandonan el país por mar o aire, sin importar su nacionalidad o el motivo del viaje. Hay que tener en cuenta que existen ciertas excepciones.

No tendrán que abonarlo ni los miembros de la tripulación, ni las personas sujetas a deportación ni tampoco los que viajen en embarcaciones o aeronaves oficiales. Por si fuera poco, a esta lista se suman los pasajeros en tránsito que salgan del país dentro de las 24 horas posteriores a su llegada o se hayan visto obligados a hacer escala de emergencia. Todo ello sumado a los menores de dos años y diplomáticos y militares que hayan sido destinados a este país.

Yenes | Pixabay

JESTA, la autorización electrónica que será una realidad en 2028

No podemos dejar de mencionar que Japón está trabajando en un nuevo sistema de control para los viajeros que, en la actualidad, no necesitan visado. Se llama JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization) y deberá solicitarse de forma telemática antes de viajar.

Cabe destacar que, quienes no dispongan de este permiso, no van a poder poner rumbo a Japón. La idea es que este sistema comience a aplicarse en el año fiscal 2028, es decir, desde abril de 2028 a mayo de 2029. Aunque las autoridades no han confirmado cuánto costará esta autorización, se dice que podría oscilar entre 1.500 y 3.000 yenes, es decir, entre 8 y 16 euros, aproximadamente.