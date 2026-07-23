La Odisea impulsa el turismo cinematográfico: estos son los escenarios que todo viajero debería descubrir

El cine y las grandes producciones audiovisuales se han consolidado como una de las principales fuentes de inspiración para el viajero contemporáneo, transformando la forma en la que se eligen y planifican las vacaciones.

Un paisaje visto en pantalla o un universo narrativo reconocible pueden despertar el deseo de descubrir nuevos destinos, impulsando el interés por rutas que combinan cultura, historia y aventura.

Este mes, el reestreno de la narrativa clásica en la gran pantalla vuelve a situar al Mediterráneo en el centro de todas las miradas, invitando a redescubrir sus fortalezas, islas volcánicas y playas de leyenda.

Según datos de la plataforma Ferryscanner, más de la mitad de los viajeros globales reconoce haber buscado o reservado un destino tras haberlo visto en una película o serie. En determinados casos, el impacto de los grandes rodajes llega a disparar las reservas hacia un enclave hasta un 300% y a incrementar las búsquedas en internet cerca de un 90%.

SIGUIENDO LA ESTELA DEL MITO HOMÉRICO.

La fortaleza de Methoni | istock

La primera gran parada de esta travesía conduce a Sicilia, un territorio que reúne algunos de los escenarios más evocadores del viaje de Ulises.

En el archipiélago de las Egadi, la isla de Favignana se vincula al palacio de Menelao y a los primeros desembarcos de la epopeya, con trayectos en ferry desde Trapani o Marsala que van de los 10 a los 45 minutos con tarifas desde 8,57 euros.

Por su parte, Aci Trezza evoca el mito de los cíclopes con sus formaciones rocosas emergiendo del agua, mientras que las islas Eolias, como Stromboli y Salina, representan el reino del dios Eolo, accesibles desde Mesina y Milazzo a partir de 22,37 euros.

Grecia constituye el núcleo fundamental de este periplo, con una ruta marítima que abarca desde Ítaca, el mítico hogar del regreso, hasta Cefalonia y Zante en el mar Jónico.

La región del Peloponeso suma a la experiencia hitos como la fortaleza de Methoni frente al mar, la bahía de Voidokilia con su característica forma de media luna y la legendaria Cueva de Néstor en los alrededores de Pilos.

Aunque fuera del itinerario original de la Odisea, Marruecos completa esta propuesta aportando escenarios desérticos y fortificaciones de adobe que han servido de plató para multitud de producciones históricas.

Enclaves como el ksar de Aït Benhaddou, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, o la efervescencia cultural de los zocos y palacios de Marrakech, conectan al viajero con la atmósfera de las grandes epopeyas.

El acceso por mar desde la península ibérica es rápido y directo, con salidas desde Tarifa, Algeciras y Almería hacia Tánger y Nador con precios a partir de 28 euros.