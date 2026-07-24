5 países pequeños que merece la pena visitar en verano y casi nadie conoce

Cuando pensamos en grandes viajes de verano visualizamos el Caribe o las Maldivas, las islas griegas y hasta Tailandia, Hawai o California; si queremos quedamos más cerca nos movemos por el Mediterráneo italiano o francés y por supuesto por el nuestros, de nuestras Islas Baleares a la Costa Brava, o la del Sol pasando por el Levante español y todo ello sin olvidar nuestras Islas Canarias ni nuestras playas atlánticas. Con tantos lugares por descubrir sucede que olvidamos que hay más destinos recomendables en verano que los clásicos del turismo de masas, destinos como estos cinco, cinco países pequeños que tienen mucho que ofrecer especialmente en verano:

Santo Tomé y Príncipe

Playa de San Antonio. Santo Tomé | Imagen de Rui Almeida, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Si buscas puro paraíso (selva, playas y naturaleza virgen) Santo Tomé y Príncipe no te va a defraudar, con menos de 1000 kilómetros cuadrados de territorio pasa por ser el secreto mejor guardado de todo el Golfo de Guinea: es en realidad un pequeño archipiélago frente a las costas de Gabón y formado por apenas dos islas (Santo Tomé y Príncipe) y algunos islotes volcánicos más; es verdad que es un país que recibe poco turismo pero lo que se encuentran quienes llegan allí es un paraíso: selvas tropicales vírgenes, playas e arena dorada, cascadas, antiguas plantaciones de café y cacao…

Cabo Verde

Cabo Verde | Pixabay

Si buscas playas de escándalo o senderos inolvidables te encantará Cavo Verde, un país y archipiélago africano de cultura criolla que está a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal; lo mejor de Cabo Verde es que prácticamente cada una de sus 10 islas ofrece una experiencia diferente porque son muy diferentes las unas de las otras: a los senderistas les encantará Santo Antao porque allí se recorren, probablemente, los mejores senderos de toda África; Fogo será la predilecta de los amantes del vulcanismo mientras que Sal o Boa Vista son las que harán las delicias de los que buscan playas de escándalo y practicar deportes acuáticos.

Liechtenstein

Liechtenstein | Pixabay

¿Eres de los que entre playa y montaña elige montaña especialmente en verano? Entonces te encantará Liechtenstein en plenos Alpes, un país muy pequeño (de apenas 160 kilómetros cuadrados) que recibe pocos visitantes lo que asegura un extra de tranquilidad. Está entre Suiza y Austria y en verano cierra sus estaciones de esquí para abrir al mundo cientos de kilómetros de senderos de montaña, de ahí que en esta época sea considerado como un paraíso para senderistas; además su capital, Vaduz, conserva aun gran castillo medieval.

Luxemburgo

Luxemburgo | Pixabay

Si buscas un destino de cuento y castillos sin caer en la Selva Negra ni el Valle del Loira te encantará Luxemburgo con sus bosques, sus pueblos históricos y sus fortalezas repartidos en sus poco más de 2.500 kilómetros cuadrados. Está entre Bélgica, Alemania y Francia y, aunque nos suene más como centro financiero y parte del origen de la Unión Europea (el Benelux: Bélgica, Holanda y Luxemburgo), ofrece mucho más que eso: resulta especialmente encantadora la región de Mullerthal que no por nada es popularmente conocida como la pequeña Suiza; otra región espectacular es la del valle del Mésela con sus viñedos y la zona norte que es en la que hay más castillos.

San Marino

San Marino | PIxabay

No son pocos los turistas que consideran San Marino poco más que una excursión dentro de un viaje a Italia y es que hablamos de un país de poco más de 60 metros cuadrados, ahora bien, en tan poco espacio guarda una gran belleza y grandes posibilidades para los viajeros: su casco histórico con sus calles medievales y sus tres fortalezas es todo un espectáculo que no debes perderte al anochecer, cuando los excursionistas ya han regresado a Italia. ¿Lo mejor de San Marino? Esta república, que es una de las más antiguas del mundo, puede recorrerse toda ella a pie.