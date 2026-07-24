¿Sabes dónde están los mejores campos de lavanda de Francia?

Que para ver los mejores campos de lavanda del mundo tienes que viajar a la Provenza francesa seguro que ya lo sabes pero ¿sabes exactamente dónde están esos campos? ¿Cuáles son los lugares en los que la floración de la lavanda nos regala estampas más bellas, espectaculares y aromáticas? A continuación respondemos a estas preguntas para que tengas claro qué destinos poner en tu navegador:

Meseta de Valensole

Valensole | Pixabay

Es, probablemente, el paisaje más espectacular del mundo si hablamos de lavanda; está junto a la localidad del mismo nombre, Valensole, en la región de Alpes-Costa Azul y sorprende a los visitantes por las grandes extensiones de lavanda, extensiones que parecen no tener fin; además, como en esta zona hay también campos de girasoles, la estampa de los unos junto a los otros resulta especialmente sugerente y fotogénica; es importante tener en cuenta que la lavanda comienza a recogerse a mediados de julio aproximadamente así que, de ahí en adelante, el paisaje cambia de nuevo.

Abadía de Sénanque

Senanque | Pixabay

Esta abadía es, probablemente, la imagen más famosa de los campos de lavanda franceses, está junto a Gordes, en la zona de Luberon y se repite año tras año desde el S.XII: campos de lavanda cercando la abadía cisterciense, una estampa especialmente bella al amanecer. Conviene tener en cuenta que se trata de uno de los enclaves más concurridos de toda la Provenza en época de floración de la lavanda.

Sault

Sault | Pixabay

Sault, al pie del Monte Ventoux, es también una zona famosa por su lavanda, más que nada porque es aquí donde se produce buena parte de la lavanda usada en perfumería; el paisaje es muy diferente al de Valensole porque se trata de una zona de montaña y más agreste en la que se mezclan los pueblos provenzales destacando entre las colinas y los campos de lavanda. Un detalle importante a tener en cuenta es que aquí la floración se retrasa respecto a otras zonas de la Provenza, de hecho la mejor época para gozar de la lavanda en Sault es finales de julio y principios de agosto.

El Luberon

Lourmarin | Pixabay

Los campos de esta zona no son tan grandes como los de Valensole ni están solo alrededor de la abadía de Senanque; aquí el paisaje es diferente precisamente por eso, porque las plantaciones son más pequeñas y se intercalan entre los pueblos de la zona, pueblos como Lourmarin o Roussillon. Además la zona de El Luberon es especialmente recomendable para quienes, además de disfrutar de la floración de la lavanda, quieren degustar a placer la gastronomía gala.

Meseta de Albion

Meseta de Albion | Imagen de Jean-Marc Rosier, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Entramos ya en zonas que, siendo referentes por sus campos de lavanda, son mucho menos conocidas a nivel internacional y por los turistas que las que ocupan los lugares precedentes en esta lista; la meseta de Albion es una de ellas, entre Sault, Banon (localidad famosa también por su queso de cabra) y Saint-Christol-de-Albion; si buscas lavanda y tranquilidad esta meseta es tu destino ideal porque hay menos gente que en Valensole, los paisajes son igualmente un escándalo de belleza y lavanda y se puede recorrer la zona tanto en coche como en bicicleta. Además aquí, como indicamos ya en el caso de Sault, la floración es tardía, llega a agosto.

Drôme Provençale | Pixabay

[[h2:Drôme Provençale]]

Cerramos nuestra lista con la zona norte de la Provenza porque, como sucede con la meseta de Albion, es mucho menos famosa que Valensole en cuanto a lo que tiene que ver con la lavanda pero florece en sus campos igualmente, sus paisajes son muy auténticos y sugerentes porque la lavanda se mezcla con viñedos y también florece entre castillos y pueblos medievales.