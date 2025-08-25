Harry Potter vuelve a Hogwarts… o al Castillo de Alnwick

Solo hay un castillo en toda Inglaterra que está habitado y supera en tamaño al de Alnwick y es el de Windsor y si el de Windsor es especial porque quien lo habita es la más alta aristocracia británica (la Corona…), el de Alnwick no lo es menos porque se trata de la inolvidable escuela de magia de Harry Potter, Hogwarts.

¿Y por qué hablamos de Alnwick y Hogwarts en pleno mes de agosto? Porque si quieres visitar este castillo inglés no solo tendrás que viajar a Northumberland (a 2 horas de Newcastle y otras 2 de Edimburgo) sino que deberás hacerlo entre marzo y octubre porque fuera de esas fechas, ya sea porque vuelven los magos a Hogwarts o porque se instalan en él castillo los duques de Northumberland (la familia Percy), no se puede visitar.

Más allá de su tamaño y su fama cinematográfica (fama que no se limita solo a Harry Potter, aquí también se rodó Downton Abbey…), el castillo de Alnwick merece una visita porque es realmente espectacular: se trata de una construcción que data de finales del S.XI que fue levantada para defender la frontera norte de Inglaterra frente a Escocia y que fue ampliado y reformado a lo largo y ancho de su historia, particularmente entre los siglos XIV y XIX. Como seguro imaginas por su fecha de construcción, se trata de un castillo medieval normando con grandes murallas, con sus torres y su foto, un castillo por lo demás que, gracias a reformas posteriores, ganó cierto aire palaciego gracias al estilo neogótico aplicado en esas remodelaciones.

Castillo de Alnwick | Pixabay

¿Detalles interesantes del castillo de Alnwick más allá de su arquitectura? Tiene un gran jardín con su propia Treehouse y un poison Garden (mira pero no toques, estás en el jardín más peligroso de Inglaterra), acoge exposiciones de arte, armas o mobiliario histórico, organiza actividades temáticas especialmente talleres de cetrería, tiene una gran biblioteca histórica que incluye manuscritos y libros raros y obras de arte de artistas tan notables como Canaletto y Turner.

Ten en cuenta que es necesario reservar y adquirir entrada tanto para acceder al castillo como a los jardines, además se organizan visitas temáticas como la experiencia Harry Potter que se detiene especialmente en los espacios del castillo en los que se rodaron escenas de la saga cinematográfica haciendo las delicias y de los niños en general y de todos los fans de las novelas y películas del famoso mago.

¿Y merece la pena viajar a hasta Northumberland para visitar este castillo? Rotundamente sí porque esta zona de Inglaterra es particularmente famosa por sus paisajes costeros y sus castillos (no solo el de Alnwick está aquí, también el de Bambourgh) y, además, el pueblo de Alnwick es la mar de pintoresco, popular por sus calles medievales y sus librerías antiguas.

Castillo de Alnwick. Treehouse | Pixabay

Tienes todavía todo el mes de septiembre por delante para poder escaparte a Northumberland y visitar el castillo de Alnwick lo que es una estupenda idea sobre todo si tienes en cuenta su cercanía a ciudades importantes como Newcastle y Edimburgo, ciudades por lo demás que resultan mucho más bonitas de ver antes del largo, frío y oscuro invierno típico del norte de Inglaterra y Escocia.