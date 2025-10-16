Seurasaari, la isla de los espíritus del bosque está en Finlandia

La isla de Seurasaari es, según reza la mitología finlandesa, la isla de los espíritus protectores del bosque aunque su nombre significa, literalmente, isla de las ardillas; la razón de esta asociación hay que buscarla en las creencias precristianas, una época en la que los finlandeses creían que tanto los árboles como las piedras y los lagos tenían alma y estaban guardados por un guardián (un ser invisible, un espíritu protector del bosque). Lo cierto es que Seurasaari es una isla boscosa en la que abedules y pinos crean un ambiente misterioso, especialmente cuando el viento ulula entre las copas de los árboles.

Seurasaari | Pixabay

Pero esta isla no te sorprenderá solo por su ambiente y su naturaleza, también por el Museo al Aire Libre de Seurasaai que es un museo de lo más excepcional: se trata de un museo formado por más de 80 construcciones antiguas diferentes (granjas, saunas, molinos, casas señoriales, capillas…) trasladadas aquí desde diferentes regiones finlandesas para formar parte de este curioso museo. Son precisamente estas construcciones las que hacen que caminar por los senderos de este isla sea algo así como pasear a través del tiempo y de la historia finlandesa a través de su arquitectura rural.

¿Las construcciones más notables de este peculiar museo? La iglesia de Karuna, que data del S.XVII y fue construida íntegramente en madera; el molino de viento de Konginkangas, que mantiene sus antiguas aspas; y las diferentes casas campesinas del S.XVIII que están decoradas todavía hoy con utensilios originales de su tiempo.

Seurasaari | Pixabay

Es verdad que suele decirse que junio, coincidiendo con el solsticio de verano, es el mejor momento para visitar esta isla y cabe que sea así, ahora bien, el otoño e invierno es también una época perfecta para disfrutar del silencio y de la atmósfera mística de esta isla y su bosque; tanto es así que en Seurasaari perviven tradiciones y costumbres antiguas relacionadas tanto con la fiesta de los muertos, momento en el que se encienden velas para honrar a los antepasados, como con la Navidad antigua, momento en que se ilumina la isla y se llena de figuras de paja.