Benidorm y sus terrazas en altura, ocio a otro nivel

Cuando pensamos en esta ciudad de la Costa Blanca, enseguida nos vienen a la mente sus playas o su ambiente, pero la verdadera seña de identidad son sus impresionantes rascacielos frente al Mediterráneo.

Y es que una cosa que quizá no sabe todo el mundo es que en 1963 se eliminó el límite de altura para los edificios y eso marcó un antes y un después en la historia de Benidorm. Más de 26 torres superan los 100 metros, 65 que pasan de los 80 y decenas de edificios con más de 20 y 25 plantas. Esto ha hecho que Benidorm se convierta en la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo y la tercera ciudad de Europa en concentración de rascacielos, sólo por detrás de Londres y Milán.

Skyline de Benidorm | Viajestic

Benidorm ha logrado que su skyline forme parte de su identidad y ha conseguido que sus azoteas y terrazas de hoteles se convirtieran en algunos de los lugares más populares por los turistas y los locales. Porque sí, bañarse en la playa es un plan imprescindible, pero tomar un cóctel en una terraza en altura, viendo el atardecer es una experiencia única.

Planes diferentes para disfrutar de Benidorm desde lo alto

Benidorm cuenta con múltiples rooftops para disfrutar de las mejores vistas y el mejor ambiente. En ellos podrás disfrutar experiencias de ocio que combinan cócteles, sesiones de DJs, música, eventos, piscinas infinity e incluso experiencias gastronómicas y lo mejor de todo, sus vistas panorámicas de toda la ciudad. De hecho, cada vez es más común ver a gente que elige un rooftop como alternativa al ocio nocturno tradicional, es otra manera de disfrutar de la ciudad, pero desde las alturas.

Planes diferentes para disfrutar de Benidorm desde lo alto | Viajestic

Si hay un lugar mítico para disfrutar de todo esto, ese es el Sky Bar del Gran Hotel Bali. Es el hotel más alto de España y uno de los más altos de Europa, con vistas a la bahía de Benidorm. Pero el Bali no es el único. El Voramar Roof Terrace, en el Hotel Voramar, es todo lo contrario, un oasis íntimo y tranquilo en la playa de Poniente, ideal para quienes buscan un plan tranquilo para disfrutar del mar.

Muy cerca, la Terraza Lounge situada en la 6º planta del Hotel Montemar tiene una verdadera ubicación privilegiada, casi al borde de la arena. Es el típico sitio para disfrutar de un café a media tarde y terminarlo con un cóctel bajo las estrellas.

La Terraza Lounge situada en la 6º planta del Hotel Montemar | Viajestic

Y si te apetece algo diferente, puedes subir al Selvático Rooftop del Hotel Primavera Park. En su planta 17 encontrarás una infinity pool, ambiente tropical, música en directo y DJs para disfrutar toda la noche. Todo esto acompañado de cócteles de autor y unas vistas impresionantes. Para los amantes de las alturas, el Planta 20 Lounge del Hotel Madeira es una parada obligatoria. Desde aquí se puede observar el skyline completo de Benidorm.

El Selvático Rooftop del Hotel Primavera Park, en Benidorm | Viajestic

En los últimos años, han aparecido terrazas que aportan frescura a la oferta, como La Terrasse del Hotel Port Benidorm, en la planta 18+1. Su carta de cócteles es un viaje de sabores por China, Perú, México e Italia, todo acompañado de dulces maridajes creados junto a artesanos locales y el maestro chocolatero Fran Segura.

Está claro que Benidorm ha sabido dar una nueva vida a sus altísimos edificios transformándolos en auténticos espacios culturales y sociales y demuestra que se puede reinventar el concepto de ocio en la playa. Aquí no solo se disfruta del mar y la arena, sino también de una ciudad que ha sabido conquistarnos desde las alturas. Así que, si estás pensando en un destino que combine sol, playa, ambiente y planes diferentes, ya sabes que en Benidorm el ocio se vive a otro nivel.