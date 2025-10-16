Cortylandia: Las fechas del espectáculo de Navidad más famoso de Madrid

Aunque todavía estamos en el mes de octubre, ya son muchas las personas que tienen la mirada puesta en la Navidad. Recientemente te contábamos cuándo es la apertura de Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, el parque navideño más famoso de Madrid.

Pero hablando de espectáculos populares, todo el mundo sabe que Cortylandia es el protagonista de la capital. Y es que, ¿quién no ha ido de pequeño a ver este show que tiene lugar en la fachada de El Corte Inglés de Preciados cada año?

La pasada edición de 2024 contó con un enorme reloj de cuco suizo como figura central rodeado de numerosos animales del bosque, como ardillas, pájaros, conejos, ratones, zorros y más, tocando instrumentos musicales y abrigados con trajes que evocan a los Alpes.

Cortylandia 2024 - La Ciudad del Tiempo | El Corte Inglés

Y aunque todavía no se sabe la temática de este año, lo que sí sabemos son las fechas en las que estará abierto Cortylandia 2025: Desde finales de noviembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026.

La historia de Cortylandia

Cortylandiaempezó en 1979 y sólo ha sido interrumpida en el año 2020 a causa de la pandemia, aunque ese año se decoró la fachada y se proyectó en la pantalla un cuento de Navidad. Desde su origen, cada año, se han diseñado diferentes escenarios inspirados en los gustos de los más pequeños, y se han creado nuevas instalaciones que han rotado por varios de los centros que El Corte Inglés tiene por toda de la geografía española.

Fue en 1979 cuando se colgó en el centro de la calle Preciados el primer Cortylandia. Para ello se utilizó una máquina real del tren que estaba en uso en el Parque de Atracciones de Madrid. La idea surgió en el departamento de creación artística de El Corte Inglés; con la ampliación del edificio de Preciados decidió que para dar a conocer el nuevo espacio se crearía un punto de atracción para los niños y mayores que recordara a pequeña escala las atracciones de Disney World.