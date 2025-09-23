7 destinos perfectos para vivir el otoño al máximo alrededor del mundo

Ahora que el otoño ha llegado de golpe son muchas las personas que ya están pensando en su próximo viaje. Recientemente te hablábamos de 7 lugares perfectos para vivir el otoño en todo su esplendor en España, pero...¿y si quieres hacer un viaje internacional?

El otoño suele destacar por viajes que aprovechan el clima, los colores de la naturaleza y un ambiente tranquilo tras el masificado verano. Por lo tanto, son muy populares los viajes de naturaleza y paisajes otoñales, las escapadas urbanas con encanto, el turismo enológico y gastronómico, los viajes de relax y bienestar y los temáticos y festivos (Halloween o Día de los Muertos).

Japón

Son muchas las personas que deciden visitar Japón en otoño por el fenómeno del koyo (las hojas otoñales), ya que es una experiencia mágica con templos, jardines y montañas que se tiñen de rojo, naranja y amarillo. Los mejores periodos varían según la región: Hokkaido ya en octubre y Kioto/Tokio en noviembre, por ejemplo.

Canadá

Canadá cuenta con paisajes otoñales espectaculares. como bosques de arces, lagos o montañas. No te puedes perder parques como Algonquin (Ontario), Mont-Tremblant (Québec) o las Montañas Rocosas. La ventaja de ir de viaje a Canadá es que encontrarás naturaleza en estado puro y un clima otoñal muy claro (frío, fresco, hojas que cambian de color...).

Estados Unidos, Nueva Inglaterra

Si te gusta lo clásico de otoño (paisajes de postal, pueblos con encanto, chimeneas y hojas que crujen bajo los pies) tienes que visitar estados como Vermont, New Hampshire o Maine, ¡son ideales!

Corea del Sur

Por su parte, Corea del Sur tiene parques, montañas y palacios que se vuelven preciosos con colores otoñales. Además, la diferencia cultural añade al encanto.

Alaska

Aunque el otoño se siente pronto, los paisajes son extraordinarios: tundra, auroras (si estás allí el tiempo suficiente) o colores vivos. Este viaje es muy especial para aquellos que aman la naturaleza extrema.

Reino Unido / Escocia

Si prefieres algo más cercano, con un otoño lluvioso, aire fresco, bosques, lagos, castillos, rutas de senderismo… Escocia tiene mucho carácter en otoño.

Austria y los Alpes

Aquí puedes encontrar valles montañosos, bosques de hoja caduca entre picos de montaña, pueblos alpinos con chimeneas o paisajes dorados en otoño.