Alnwick Poison Garden, el jardín más peligroso del mundo, está en Inglaterra

El Castillo de Alnwick está en Northumberland, junto a la frontera que separa Inglaterra de Escocia; es un castillo de lo más cinematográfico porque lo conocemos como la escuela de magos más famosa, la de Harry Potter, Hogwarts; pero no es el castillo lo que nos atrae hoy peligrosamente sino un jardín ubicado cerca de él, un jardín que hubiera hecho las delicias (¿quién dice que no las hizo?) de Sloghorn, el profesor de pociones de Hogwarts, porque allí no hace falta la magia para crear pociones asesinas, crecen y florecen naturalmente en el que pasa por ser el jardín más peligroso del mundo.

La historia de los jardines de Alnwick se remonta a mediados del S.XVIII, cuando el primer Duque de Northumberland contrató a un célebre jardinero local para crear un bonito jardín en la parcela que había a los pies del castillo; la parte de este jardín que nos ocupa, la venenosa, no se cultivó hasta mucho tiempo después, fue Jane Percy, actual Duquesa de Northumberland, quien trabajó a finales de los 90 en la recuperación de estos jardines que no estaban entonces bien conservados; en su proyecto de recuperación del jardín Percy quiso incluir algo nuevo y sorprendente que es, además, peligroso, un jardín como el que tenían los Medici en Padua, un jardín de venenos (aunque ella no planeaba encerrar en él a sus enemigos, claro).

Cascada central del los jardines de Alnwick | Imagen de TSP en Wikipedia, licencia- CC BY-SA 4.0

La peligrosidad de este jardín es tal que está aislado del resto del recinto y, aunque puede visitarse, tendrás que cruzar antes unas puertas en las que verás el símbolo de la calavera, tan característico de todos los productos tóxicos, y una advertencia:Puedes pasear entre ellas y observarlas pero no tocarlas ni acercarte a olerlas y, si viajas con niños , agárralos bien fuerte dentro de este jardín no los vaya a matar la curiosidad…

En el jardín venenoso de Alnwick descubrirás la planta de la que se obtiene la estricnina (sí, el veneno que usó Norman Bates para matar a su madre en Psicosis, la película de Hitchcock), también hay cicuta como la que mató a Sócrates, filósofo y maestro de Platón, y otras como ricina, dedalera o belladona; además también se incluyen en este jardín una parte dedicada a las drogas en la que hay cannabis, coca, marihuana y adormidera entre otras plantas.

Treehouse. Jardines de Alnwick | Imagen de Christine Westerback en Wikipedia, licencia- CC BY-SA 2.0

El de Alnwick era uno de los jardines olvidados de Gran Bretaña hasta que Jane Percy lo recuperó y le añadió el jardín de los venenos, un peligroso jardín que es hoy una de las principales razones por la que los turistas visitan estos jardines, aunque no la única: la cascada central del jardín es espectacular, también la casa del árbol (Treehouse) en la que hay un café, el pabellón de visitantes, sus fuentes…