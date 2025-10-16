Un coro comienza a cantar en vuelo de Bilbao a Barcelona y esta es la emotiva reacción de los pasajeros

A veces en los vuelos ocurren cosas que realmente no te esperabas, como el caso de una pasajera que se puso hacer pasta casera en pleno vuelo y las redes se indignaron. Pero en otras ocasiones, suceden situaciones realmente maravillosas.

Durante un vuelo entre Bilbao y Barcelona, el coro VocaliaTaldea, integrado por 40 personas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y La Rioja, han empezado a cantar de forma espontánea 'Lau Teilatu', emocionando así al resto de pasajeros e incluso a la propia tripulación.

El vídeo, publicado por la cuenta del coro (@vocalia_taldea) en Instagram, te pone los pelos de punta por lo bonito que suena. De hecho, nada más terminar la canción, el resto de pasajeros han arrancado a aplaudir durante un buen rato, ¡y no es para menos!

La publicación de Instagram se ha llenado de mensajes de personas que dicen que les hubiera gustado que esto pasara en su vuelo. "Que bonita la construcción artística en colectivo, las caras de alegría de las que cantaban y de las pasajeras. Qué bonita se ve la generosidad", dice una usuaria.

La canción que el coro ha cantado, 'Lau Teilatu', es del grupo de rock Itoiz que significa 'Cuatro Tejados' en esukera. Compuesta por Juan Carlos Pérez, es una de las canciones más populares en euskera de los años 80 y ha sido versionada múltiples veces.