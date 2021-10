Samaín, el Halloween celta… a la gallega

Los celtas son los verdaderos culpables de que lo que hoy conocemos como la festividad de Halloween, una fiesta que tiene su origen en el Samaín, Samhain en gaélico, que significa 'fin del verano' pero que celebraba, de hecho, algo más que el final de una estación; dice la tradición celta que durante la noche del 31 de octubre, día de fin de año para los celtas, es fácil transitar entre el mundo de los vivos y los muertos y que por eso nos visitan los difuntos...

Era por esa razón, porque era la noche de los muertos vivientes, que los celtas celebraban diferentes ritos y preparaban pócimas, querían protegerse, ahuyentar a los malos espíritus y guiar a los buenos en su camino al más allá (cosas de druidas, claro...); ahora iluminamos calabazas, de hecho hacerlo es típico del Samhain irlandés pero en el samaín que se celebraba en Galicia en la época celta no era así porque por entonces no había calabazas en Galicia por eso los celtas utilizaban como contenedores de velas las calaveras de sus enemigos muertos... Demos pues la bienvenida a las calabazas ¿no crees?.

Samaín | Pxhere

Hadas y trasgos, malos espíritus y otros seres del más allá, dado que la puerta que separa el mundo de los vivos y los muertos está abierta, pueden caminar entre nosotros, de ahí que haya que ser prudentes, un encuentro con un hada no puede significar más que el inicio de un gran año pero ¡ay de nosotros si nos topamos con un trasgo! Claro que hay incluso cosas peores... podríamos encontrarnos con la Santa Compaña, una comitiva de difuntos que no querrás encontrarte bajo ningún concepto porque según su leyenda la guía un vivo que sólo se verá libre de su terrible trabajo si le pasa el testigo a otro vivo.

Samaín | Pxhere

Si visitas Galicia en Halloween y ves que no se recoge la mesa o que se deja la chimenea encendida toda la noche, no creas que se trata de un descuido, es solo un asunto de respetar la tradición, ya que los difuntos andan sueltos conviene dejarles comida y un lugar caliente para que se sientan bien acogidos; además, cuando lleguen los niños jugando al truco o trato, no creas que estás emulando una tradición americana o viviendo una película de Hollywood, incluso esta tradición es también de origen celta solo que entonces eran los druidas los que iban de casa en casa pidiendo comida para honrar a los dioses y protegerse de los malos espíritus.

Y ahora que sabes que puedes vivir un perfecto Samaín sin salir de España ¿dónde irás el fin de semana de Halloween? Nosotros te recomendamos Cedeira porque fue en esta localidad, hace como 30 años, donde comenzó a recuperarse con una mayor base histórica la festividad celta del Samaín y si a ello le sumas que se trata de uno de los pueblos más bonitos de España, con su puerto de mar y una oferta gastronómica en la que no faltan el marraxo ni los percebes... Te damos incluso una razón más: desde Cedeira podrás acercarte a San Andrés de Teixido, un pueblo al que, según la tradición, quien no va de vivo va de muerto...