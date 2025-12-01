Si eres fan de Pokémon en 2026 querrás viajar a Tokio. Te contamos por qué

PokéPark KANTO, cuya fecha de inauguración y apertura prevista es la primavera de 2026, se convertirá en el primer parque temático al aire libre dedicado al universo Pokémon y no solo será una visita tan imperdible como obligada para los fans de Pokémon sino que hará las delicias de los amantes de los parques temáticos en general porque nos ofrece 2,6 hectáreas llenas de atracciones, tiendas y espacios naturales, un parque temático para toda la familia.

Hasta donde sabemos, el parque organizará su espacio en dos grandes zonas: Bosque Pokémon (Pokémon Forest) y la aldea urbana Sedge Town.

PokéPark KANTO | Imagen cortesía de Pokemon

El Bosque Pokémon ofrecerá 500 metros de senderos que atravesarán colinas, túneles, caminos rocosos, zonas de hierba alta… será un espacio diseñado para que los visitantes se sientan como si se hubieran colado en el juego porque, además, habrá más de 600 Pokémon paseando por el bosque…

Sedge Town recreará una ciudad como las del juego, 100% inspiración Pokémon y en ella no faltarán las tiendas ni los espectáculos temáticos, tampoco los restaurantes ni por supuesto el merchandising y las zonas para socializar.

Lo cierto es que todavía no se sabe demasiado acerca de este espectacular parque pero, dado que el 5 de febrero tendrá lugar la apertura soft con la intención de que el parque esté a pleno rendimiento en primavera, no falta mucho para que sepamos más… para que, de hecho, lo sepamos todo.

Puente Ferroviario de Harumi Viejo | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Ahora bien, como te decíamos nada más empezar esta noticia, si bien la inauguración del PokéPark KANTO es una de las novedades más notables de Tokio para el año 2026, no será ni mucho menos la única porque, además, se espera que espacios inaugurados o reformados en 2025 se destaquen como nuevas visitas obligadas de Tokio en 2026: hoteles como el JW Marriott Hotel Tokyo inaugurado el pasado mes de octubre, espacios comerciales como el reabierto Harajuku Quest o el reformado Seibu Ikebukuro Main Store y también la pasarela peatonal Puente Ferroviario de Harumi Viejo abierta el pasado septiembre y especialmente recomendada para cruzarla al caer la noche.