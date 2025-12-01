¿Sabías que uno de los hoteles más pequeños del mundo está en España?

Nos encantan los récords, nos gustan tanto que hasta tenemos un libro que los recoge, el Libro Guinness de los Récords y en ese famoso libro aparece un hotel español de récord desde el año 1987, es el hotel más pequeño del mundo y está, como es natural, en una isla también pequeña, la de El Hierro, concretamente en la villa de Las Puntas.

El Puntagrande es un hotel con forma de barco ubicado en un saliente de roca volcánica, lo que hace sentir a sus huéspedes como si estuvieran en medio del océano, además el sonido de las olas hace esa sensación todavía más intensa; es un hotel boutique solo para adultos, perfecto para una escapada romántica y no solo por la intimidad inherente al récord que ostenta sino también porque se trata de un hotel histórico: el edificio fue construido hace casi dos siglos, en 1830.

En el S.XIX no era un hotel sino un sencillo almacén portuario, ya en el S.XX, concretamente en 1949 fue reconocido como Bien de Utilidad Pública por las propiedades medicinales de sus aguas y, de ahí en adelante, su historia se aceleró hasta recibir en 2025 una Llave Michelin otorgada por la célebre guía gastronómica francesa; es Bien de Interés Cultural desde 2018 y en 1984, dos años antes de inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords, recibió el Premio a la Excelencia Turística.

Terraza del hotel Puntagrande | Imagen cortesía de Real Marketing y Comunicación

Alguna curiosidad: ¿sabías que, antes de convertirse en hotel, fue la primera discoteca de la isla de El Hierro? Fue en los primeros 80, poco antes de ser restaurante y finalmente, en 1987, un hotel sin televisión, el hotel más pequeño del mundo.

Y ¿cómo de pequeño es este hotel? Tan pequeño que solo tiene cuatro habitaciones y una suite diseñadas con materiales naturales y decoradas en perfecta combinación con el ambiente marítimo que lo rodea y con las espectaculares vistas oceánicas que se disfrutan mirando a través de sus ventanas; cuenta además con una sala de estar y un restaurante decorado con las matrículas de barcos que realizaban la ruta de los alisios y un buzo de finales de 1800. ¿Eres fumador de puros? Entonces aquí disfrutarás a lo grande porque este hotel forma parte del Club del Puro.

Hotel Trafo-Häuschen | Imagen cortesía de Wasserturm Bad Segeberg (complejo en el que está incluido el hotel)

¿Tienes curiosidad por los espacios pequeños? Entonces cabe que te interese saber que hay otros hoteles mínimos de los que ha tomado buena nota el Libro Guinness de los Récords precisamente por eso, por su exiguo tamaño: el hotel Trafo-Häuschen en la ciudad alemana de Bad Segeberg, reconocido como el más pequeños del mundo en 2023 y el hotel Eh’häusl, en la ciudad de Amberg (Alemania), cuyo edificio data de la primera mitad del S.XVIII; ambos son microhoteles para dos.