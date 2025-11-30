Viaje a los cuadros impresionistas: cuáles son y dónde están los paisajes más repetidos por sus pintores

Hoy queremos viajar a esos paisajes que por su belleza, su espectacularidad, su naturaleza y su luz atrajeron en su día a los pintores de un movimiento que fue en sí mismo muy paisajístico, el impresionista. ¿Estás ya pensando en los cuadros de Monet, Cézanne, Renoir…? A continuación vamos a contarte cuáles son y dónde están los paisajes que reflejaron en sus cuadros.

Mont Sainte-Victoire, en el sur de Francia

Mont Sainte-Victoire | Imagen de Topf ✍, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Más de 80 versiones diferentes de este paisaje pintó Cézanne, eso nos da la medida de su espectacularidad: es famoso, además, por su forma maciza y por la de la luz mediterránea sobre él. Tan destacado es este paisaje que no solo atrajo la atención de artistas impresionistas como Cézanne sino que fue también un laboratorio para el nacimiento del cubismo. Está cerca de Aix-en- Provence, en el sur de Francia.

Si quieres ver alguno de los cuadros de Cézanne pintados aquí puedes hacerlo ante en el Museo d’Orsay en París como en el Museo Granet en Aix-en-Provence.

Étretat y Honfleur en la costa de Normandía, en el norte de Francia

Étretat | Pixabay

Del sur nos vamos al norte de Francia, una zona espectacular por sus acantilados blancos, por sus cielos amplios, por los cambios que ejerce la luz sobre el paisaje no solo según las estaciones sino incluso a lo largo de un mismo día; uno de los artistas más destacados del movimiento impresionista pintó aquí, Monet, fue él quien inmortalizó sobre un lienzo los arcos de Étretat.

¿En qué cuadros puedes buscar estos paisajes? Acantilados de Étretat de Monet y el puerto de Le Havre, Impresión, sol naciente, que es el cuadro que dio nombre al movimiento impresionista, de Monet.

Valle del Oise

Valle de Oise | Pixabay

También en Normandía y en valle del Oise mandan los paisajes rurales de campos de trigo, senderos, cielos abiertos con nubes que van y vienen, agricultores trabajando en el campo… Es un paisaje que también ha atraído a los impresionistas como podemos descubrir a placer en cuadros de Monet, Pissarro o Sisley.

Estos son algunos de los cuadros, y quién los pintó, que reflejan los paisajes de esta zona de Francia: El jardín de Les Mathurins en Pontones y La carretera de Louvenciennes de Pissarro, La iglesia de Auvers de Van Gogh o El camino a Vétheuil de Monet.

El curso de Sena

Sena | Pixabay

No sólo a su paso por París, también a lo largo de su curso hacia Argenteuil y Giverny, ha sido inmortalizado por Monet y Renoir entre otros muchos artistas (no todos impresionistas), ahora bien, ¿por qué resulta tan atractivo a los pintores? Por el efecto de la luz sobre el agua a lo largo del día y la belleza que los puentes y las embarcaciones completan a la perfección.

Algunos cuadros famosos en los que podemos descubrir los paisajes del curso del Sena son El Puente de Argenteuil y Regatas en Argenteuil de Monet, El desayuno de los remeros de Renoir o El Post Neus es Pissarro.

Jardines y parques urbanos en París

Jardín de las Tullerías | Imagen de Tangopaso, licencia de Dominio Público, via Wikimedia Commons

Pintores como Renoir y Monet, también Pissarro, inmortalizaron en sus cuadros los parques públicos de París y sus paseos ¿el más pintado de todos? Probablemente el Jardín de las Tullerías, también el de Luxemburgo y el Parque Monceau. Estos cuadros son emblemáticos dentro del movimiento impresionista porque combinan naturaleza y presencia humana.

¿Cuadros impresionistas en los que descubrir paisajes parisinos? El Paseo en el Jardín de las Tullerías de Monet, El jardín de Luxemburgo de Pissarro o el Parque Monceau de Renoir.

Giverny y sus jardines

Giverny | Pixabay

Este pasa por ser el paisaje más pintado por un mismo artista (más incluso de lo que Cézanne pintó Mont Sainte-Victoire) ¿y qué artista fue? Monet, aquí pintó los nenúfares, el puente japonés, el camino de los rosales, el jardín normando…

Cuadros del impresionista Monet que nos muestran lo más bello de Giverny: Nenúfares (más de 250 versiones…), El puente japonés, El jardín del artista de Giverny y el Camino de rosas de Giverny.