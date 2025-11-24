El mercadillo de Navidad más grande de Europa está en Rumania: 90 casetas, noria y un ambiente sacado de El Cascanueces

Los mercados de Navidad son ya un clásico de estas fechas, y podemos disfrutarlos incluso sin salir de nuestra ciudad, como ocurre con el mercado navideño de la Plaza Mayor de Madrid. Pero si este año te apetece descubrir uno nuevo, te recomendamos el mercado más grande del continente europeo, situado en Rumanía.

Este impresionante mercado se reparte por algunas de las plazas más relevantes de Craiova, como Mihai Viteazul, Frații Buzești, la Plaza del Teatro Nacional o toda la zona peatonal del centro, lo que lo convierte en un paseo perfecto para recorrerlo a pie mientras descubres simultáneamente el corazón de la ciudad. En total, te esperan 90 casetas distribuidas en 280.000 metros cuadrados.

La ambientación es completamente mágica, casi sacada de un cuento, ya que se inspira en El Cascanueces. Soldados, bailarinas y decorados típicos del ballet parecen cobrar vida y acompañar al visitante durante todo el recorrido.

Además, el mercado ofrece diferentes instalaciones para todos los gustos: una noria desde la que contemplar la ciudad como si volaras, atracciones retro perfectas para los más pequeños y para los no tan pequeños e incluso un trineo aéreo que se ha convertido en una de sus experiencias estrella.

En las casetas encontrarás gastronomía típica de la Navidad rumana, productos locales, artesanía, decoraciones tradicionales y juguetes retro que mantienen esa estética tan característica del mercado.

¿Y tú? ¿Te animas a visitar el mercado navideño más grande de Europa?