Milán es una gran ciudad de fama mundial pero también guarda secretos

Hay dos momentos de cada año en los que Milán brilla especialmente: durante Semana del Diseño y del Salón del Mueble, que este año se celebra del 8 al 13 de abril, y la Semana de la Moda que no es en realidad una cita sino dos, una en la que se presentan las colecciones de primavera y verano y otra en la que son las propuestas de otoño e invierno; estamos pues a las puertas de la Semana del Diseño y el Salón del Mueble de 2025 y hemos vivido ya una semana de la moda (dos en realidad porque en enero se presentaron las colecciones de otoño e invierno de hombre y en febrero, en un evento diferente, las de mujer); y nos toca esperar a junio y septiembre para descubrir las colecciones de primavera y verano del próximo año tanto para hombre como para mujer.

¿Aprovecharás alguno de estos grandes eventos para visitar Milán? ¿O eres más de tachar esos días en el calendario para visitar la ciudad en épocas en las que hay menos turistas? Sea como sea seguro que querrás aprovechar para conocer los enclaves más emblemáticos de Milán, desde su imponente Duomo a su famoso Cuadrilátero de la Moda pero ¿sabías que Milán cuenta con lugares secretos (a veces secretos a voces…) que en ocasiones escapan de las rutas de los viajeros y que merece la pena conocer? A continuación te desvelamos algunos.

Cripta de San Sepolcro

Cripta de San Sepolcro | Imagen de ClaraBottarini, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Esta cripta está ubicada bajo la iglesia de San Sepolcro y se trata de una cripta medieval que no suele incluirse en las rutas turísticas más típicas de la ciudad aunque su importancia es notable: suele hablarse de ella como el ‘ombligo’ de la ciudad porque está considerada como su centro simbólico y espiritual, de hecho en los mapas antiguos de Milán se sitúa el kilómetro cero de la ciudad en este punto; el propio Leonardo da Vinci consideraba esta cripta como un lugar especial y lo visitaba frecuentemente, se refería a ella como ‘el lugar donde convergen las almas del pasado’.

Teatro Gerolamo

Interior del Teatro Gerolamo | Imagen de Marco Malagoli en Wikipedia Italia

Este pequeño teatro, popularmente conocido como la pequeña Scala de Milán porque fue diseñado como una miniatura del famoso Teatro alla Scala, es realmente espectacular por su arquitectura; estuvo cerrado varios años pero, tras su remodelación, ha vuelto a abrir su escenario y sus espectáculos de marionetas y títeres son realmente famosos. Tendrás que esforzarte un poco para encontrarlo porque, aunque está detrás del Duomo y de la Galleria Vittorio Emanuele II, su puerta no llama en absoluto la atención ni anticipa la maravilla que se esconde tras ella (búscala en la Piazza Beccaria).

La Viña de Leonardo

Casa Atellani | Imagen de Katia bianco - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91626949

¿Sabías que Ludovico Sforza le regaló una viña a Leonardo da Vinci? Pues así es, se trata de una viña que ha sido recuperada porque, a pesar de que era uno de los lugares favoritos de Leonardo da Vinci y de los que más cuidaba, estuvo durante largo tiempo abandonada; está en la Casa degli Atellani, una espectacular mansión renacentista ubicada frente al convento Santa Maria delle Grazie en el que Leonardo pintó La última Cena; fue precisamente en agradecimiento por este trabajo que Ludovico Sforza le regaló a da Vince esta viña.

Iglesia de San Bernardino alle Ossa

Iglesia de Bernardino alle Ossa | Imagen de G.dallorto - Trabajo propio, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1716219

Esta iglesia es un osario… y es que debe su fama a una capilla decorada íntegramente con huesos humanos. Es verdad que se trata de un lugar un tanto macabro pero no por ello menos fascinante y es que resulta inquietante descubrir las paredes cubiertas de cráneos, fémures y otros huesos humanos creando patrones artísticos (formando cruces, marcos, decoraciones barrocas…); ¿y de quién eran esos huesos? Provenían del hospital ubicado junto a esta iglesia, eran huesos de pacientes del hospital y, en particular, de víctimas de la peste. No tendrás que alejarte del centro de Milán para descubrir esta tétrica capilla, está en la Piazza Santo Stefano, muy cerca del Duomo.

Backdoor 43, el bar más pequeño del mundo

Backdoor 43 | Imagen cortesía de Backdoor 43 (backdoor43.superbexperience.com)

Milán es una ciudad moderna y con mucho ambiente, famosa también por algunos de sus bares secretos; es verdad que a algunos de ellos sólo se puede acceder con invitación pero en otros el acceso es libre siempre que sepas dónde encontrarlos… El Backdoor 43, que pasa por ser uno de los bares más pequeños del mundo, es uno de ellos; está en el barrio de Navigli (en el número 43 de Riga di Porta Ticinese) y es tan pequeño que sólo caben 4 personas lo que hace obligado reservar con antelación. ¿Alguna curiosidad más? El barman oculta su rostro tras una máscara veneciana.