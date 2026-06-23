7 pueblos marineros de Italia que no sabes que existen y son perfectos para el verano

La fama de algunos pueblos costeros italianos es tal que hace que otros nos resulten prácticamente desconocidos, que permanezcan guardados cual secreto por los italianos, un secreto que, entre ellos, lo es pero a voces; ¿de qué pueblos hablamos? Vamos a recomendarte 7 aunque en realidad hay muchos más, eso sí, estos siete son todo un espectáculo de mar, historia, gastronomía y belleza:

Scilla, en Calabria

Scilla | Pixabay

Es, probablemente, el más impresionantes de los pueblos marineros secretos de Italia: el barrio de Chianalea sorprnede porque parece emerger del mar; otra imagen inolvidable de este pueblo es la de las barcas amarradas junto a las casas y también los atardeceres sobre el estrecho de Mesina; eso y, además, las cosas de comer: no puedes marcharte de Scilla sin probar su pez espada.

Marzamemi, en Sicilia

Marzamemi | Pixabay

El de Marzamemi es el pueblo más Mediterráneo de nuestra lista; se trata de un pueblo con historia de almadraba atunera aunque a día de hoy enamora por su plaza porticada que parece entrar en ebullición en verano, sus casas bajas de piedra dorada y, en general, por su ambiente relajada y my siciliano. Aquí se viene a gozar de la playa, de la rica gastronomía de Sicilia y de otros pueblos barrocos del sureste de la isla.

Otranto, en Puglia

Otranto | Pixabay

Otranto está en Puglia y es un puerto histórico con grandes murallas frente al Adriático; enamora por su mar turquesa, por su gastronomía y porque, además, es un pueblo ideal para alojarse y moverse desde ahí por todo el Salento; es verdad que en Italia no es un pueblo poco famoso pero a nivel internacional no goza de la fama de otros pueblos de la costa de la Toscana o de la Amalfitana.

Pisciotta, en Cilento

Pisciotta | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Pisciotta es el más auténtico de los pueblos marineros de nuestra lista porque se trata de un pueblo que parece haberse quedado detenido en el tiempo con sus calles medievales intactas salpicadas, eso sí, de pequeños y sabrosos restaurantes familiares; su costa es salvaje, casi virgen porque está muy poco urbanizada. Se trata de un pueblo para descubrir cómo era la costa italiana más que cómo es…

Termoli, en Molise

Termoli | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Termoli está en Molise, que es la región menos visitada de Italia, y eso explica que este pueblo sea un gran desconocido a pesar de su belleza y encanto: su casco histórico está rodeado por mar, su puerto pesquero, aunque pequeño, se mantiene activo, cuenta con bonitas playas de arena y el turismo que recibe es, esencialmente, nacional. Si buscas un pequeño pueblo con puerto y mar en el que relajarte unos días, Termoli es perfecto.

Cervo, en Liguria

Cervo | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Cervo es un pueblo elegante de casas de colores sobre una colina, con una iglesia barroca que mira al mar, ambiente muy artístico y de una belleza deslumbrante ¿lo mejor? Que a pesar de todo esto no está saturado de turistas como sí lo están otros pueblos de la costa de Liguria (Portofino, Camogli y sobre todo las Cinque Terre, que están en el extremo oriental de la región).

Castiglione della Pescaia, en la Toscana

Castiglione della Pescaia | Imagen cortesía de Turismo de Italia

No deja de ser sorprendente que este pueblo marinero y toscano sea tan poco conocido fuera de Italia pero así es y eso lo convierte en un destino más que apetecible porque es un pueblo relativamente tranquilo a pesar de contar con un puerto pesquero activo, un preciso casco histórico medieval amurallado, playas excelentes y algunos de los restaurantes de pescado más sabrosos que degustarás jamás.