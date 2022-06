Estos son los 5 mejores museos para conocer la cultura japonesa

Estos y no otros son los 5 museos que desvelarán a tus ojos los misterios y secretos de la cultura japonesa, no están en Tokio, algo que no solo no es un problema sino que es en realidad una ventaja, para visitarlos tendrás que recorrer Japón conociendo el país más allá de su icónica capital: nos vamos a Kanazawa en la Prefectura de Ishikawa, a Hikone en la Prefectura de Shiga, y a Nagasaki; estos son los museos que visitaremos, los esenciales para conocer la cultura japonesa:

Ishikawa | Imagen de Ishikawa Prefectural Tourism League, cortesía de JNTO

El Museo de Arte, el Museo del Noh y el Museo Nacional de Artesanía. En Kanazawa (Prefectura de Ishikawa)

Si tu modo de viajar es el de un amante del turismo cultural, en Japón tienes que visitar Kanazawa, en la costa del Mar de Japón ¿por qué? Porque esta ciudad ha hecho del turismo cultural su seña de identidad, tanto es así que 3 de los 5 museos que hay que visitar para conocer la cultura nipona están aquí, son estos: El Museo de Arte de la Prefectura de Ishikawa qeu es uno d elos más antiguos de Japón; el Museo del Noh en el que se exhiben máscaras y trajes antiguos que son verdaderas obras de arte, además cuenta con una parte interactiva que nos permite acercarnos a las arte escénicas gracias a la realidad aumentada; y el tercero en discordia es el Museo de Nacional de Artesanía que nació com parte del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio pero que se trasladó hace ya dos años a Kanazawa.

Castillo de Ikone | Imagen cortesía de JNTO

El Museo del Castillo de Hikone en la Prefectura de Shiga

El espectacular castillo de Hikone es una de las visitas obligadas a realizar en Japón y es que se trata de un castillo realmente espectacular, fue construido en el S.XVII con una misión: proteger la cercana localidad de Kioto, además era un punto clave de la ruta que unía Kioto con Edo (la actual Kioto); pero además de su espectacularidad arquitectónica e histórica este soberbio castillo tiene, desde 1987, su propio museo, uno en el que se exponen más de 45.000 objetos que van desde armas y armaduras hasta máscaras y trajes Noh entre otras obras de arte.

Museo de Historia y Cultura de Nagasaki | Imagen de Atsasebo, cortesía de JNTO

El Museo de Historia y Cultura. En Nagasaki

Es uno de los pocos museos de Japón, por no decir el único, que está dedicado a las relaciones comerciales y es que surgió al calor del papel que jugó Nagasaki como puerto de entrada de estos intercambios comerciales internacionales durante el periodo Edo; esto es realmente importante si tenemos en cuenta que durante dos siglos y medio (hasta mediados del S.XIX) Japón vivió prácticamente aislado del resto del mundo, uno de sus pocos contactos con el extranjero se producía precisamente aquí, en Nagasaki. Además, al conocer en este museo como era la navegación en el perido Edo no nos limitaremos a descubrir las embarcaciones japonesas sino todas las que llegaban al puerto de Nagasaki (buques holandeses, juncos chinos, barcos a vapor...).

