¿Sabías que el Día de los Enamorados en Japón se celebra dos veces?

Se trata de una tradición ciertamente curiosa: el 14 de febrero son las mujeres quienes hacen regalos a sus hombres más queridos (no solo a su pareja, también a sus padres, amigos…), no se trata de regalos especialmente costosos sino de uno de los regalos más ricos del mundo: chocolate. No es hasta el 14 del marzo cuando se celebra el White Day y son las mujeres las que en lugar de hacer regalos los reciben aunque en su caso no se trata de chocolate sino de regalos de color blanco.

Lo más curioso de esta tradición es el lenguaje en clave que utilizan las mujeres con sus regalos de chocolate: si regalan un dulce preparado por ellas mismas quien lo recibe pueden pensar que el amor que siente esa mujer por él es realmente intenso, más que si se hubiera limitado a comprar un dulce de chocolate cualquiera; y eso no es todo, hay hasta 5 tipos de chocolate que desvelan la importancia del regalo: el Honmeichoco es el preparado en casa, el más valioso, el Tomochoko es para los amigos más cercanos y el Famichoko para familiares, el Sewachoco para los compañeros de trabajo y el Girichoko es el regalo más sencillo y en cierto modo insignificante, lo regalan las mujeres a hombres que conocen pero con los que no las une una relación afectiva importante, es lo que podríamos denominar como ‘un detalle’.

Regalos de chocolate | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Una vez celebrado y regalado el 14 de febrero, las mujeres niponas deben esperar al 14 de marzo para recibir su regalo, un regalo que ha de ser blanco y superar en valor lo que ellas se gastaron en sus regalos de chocolate.

Si visitas Japón tanto a mediados de febrero como de marzo no dudes en sumarte a esta curiosa tradición, será difícil que puedas preparar un dulce tú misma en un hotel y por eso aquí tienes tres de los mejores lugares de Tokio para comprar regalos de chocolate:

Isetan Shinjuku Store: aquí se venden chocolates en edición limitada por San Valentín.

Le chocolat de H.: si buscas chocolates creativos y muy nipones debes comprarlos aquí (los hay con marcha o wasabi y también con miso).

Gransta Marunouchi: es una tienda de regalos subterránea en la estación de Tokio y en ella abundan los regalos chocolateados especialmente en febrero…

Dulces | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Si buscas un gran viaje para celebrar el Día de los Enamorados tal vez sea el momento de olvidarte de París y soñar un gran viaje como Tokio ¿no crees? Es verdad que no se trata de un viaje barato pero, desde que hay vuelos directos desde España a la capital nipona, el precio no resulta tan inalcanzable.