Estos son los 3 platos de comida callejera turca a disfrutar en Estambul

Si eres de los que siempre se come su destino porque sabes que la gastronomía forma parte imperdible de la cultura de cualquier lugar del mundo y que, por tanto, no lo conoces del todo sino te lo comes, esta noticia te interesa y es que Turquía es uno de los países del mundo más interesantes en lo gastronómico.

¿Dónde y qué comer en Turquía y, especialmente, en su ciudad más visitada que es Estambul? La respuesta a esta pregunta es compleja, podríamos empezar por los restaurantes de alta cocina (tan de alta cocina que lucen Estrellas Michelin) y acabar en los mercados callejeros hablando de street food… pero no diversificaremos tanto, nos quedaremos precisamente ahí, en el street food turco y sus platos más populares (platos entre los que podríamos incluir el Döner o el Kebab pero no lo haremos porque esos seguro que ya los conoces): el Simit, Kokoreç y Kumpir.

Simit | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Simit

Empezamos por el desayuno porque esta rosca de pan decorada con semillas de sésamo suele servirse en la primera comida del día acompañada de un té o de Ayran (una bebida de yogur). Se puede degustar en toda Turquía y es fácil encontrarla en los mercados de Estambul (también para merendar).

Kokoreç | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Kokoreç

¿Eres un amante de la casquería y sus entresijos? Entonces seguro que querrás degustar un buen Kokoreç; se trata de uno de los platos más populares de la comida callejera turca y su ingrediente principal son los intestinos de oveja o de cordero; es un plato muy condimentado y preparado a la parrilla que se sirve con pan y a modo de bocadillo, de ahí que sea tan popular como plato para llevar (street food puro).

Kumpir | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Kumpir

Si lo de la casquería no es lo tuyo cabe que prefieras un Kumpir antes que un Kokoreç ¿en que consiste? Se trata de una patata asada con mantequilla, queso cheddar y toppings variados (maíz, aceitunas y zanahoria entre otros); el mejor lugar de Turquía para degustar este plato está en Estambul, en el barrio de Ortaköy; en este barrio hay muchos locales que sirven este plato y esta competencia en la oferta hace las propuestas sean cada día más deliciosas ¿nuestra recomendación? Hazte una ruta de Kumpir…