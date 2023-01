Estambul: todo lo que no puedes perderte

Estambul es una ciudad que está de moda. Hace unos años se empezó a hablar mucho de Turquía porque muchos hombres tanto de España como de otros países de la Unión Europea acudían a este país a realizarse injertos capilares. Después llegaron las series turcas a nuestras televisiones, enganchando a millones de espectadores tanto por las tardes como por las noches. Y aunque la capital de Turquía es Ankara, muchas de estas series están rodadas en Estambul. Una ciudad bonita en las pantallas, pero que mejora todavía más al recorrerla a pie.

Hablamos de una ciudad exótica y tradicional, en la que hay muchas mezquitas y también bazares. Así, no te sorprenderá si te decimos que una de las cosas que no puedes perderte en Estambul es la visita a su Mezquita Azul, una de las joyas de la ciudad. Es una mezquita de cúpulas, con una fachada monumental y seis minaretes que se alzan imponentes en dirección al cielo. En su interior, el protagonista indiscutible es el color azul de los azulejos.

Siguiendo con las mezquitas, tampoco puedes perderte la Santa Sofía. Por fuera no es tan bonita como la anterior, pero por dentro derrocha belleza. Eso sí, hoy en día no se usa para la religión sino que se ha convertido en un museo.

Estambul | Pixabay

Por otro lado, en un viaje a Estambul tampoco puede faltar en el itinerario el Bazar de las Especias, un lugar mucho más caótico que el resto de la ciudad. El aroma de las especies te inunda las fosas nasales nada más adentrarte en él por una de sus seis puertas. Los colores vivos están por todas partes y el griterío de los tenderos y compradores se impone a todo lo demás. Pero rcorrerlo y probar allí algunos de los productos tradicionales turcos es algo imprescindible.

Tan imprescindible como pasear por el Gran Bazar, que más que un mercadillo parece un laberinto en el que no puedes descartar perderte. Eso sí, mientras tratas de encontrar la salida podrás descubrir hasta 3.600 tiendas repartidas por 64 calles diferentes. Así, descubrirás cafeterías y restaurantes, tiendas de souvenirs, baños turcos y hasta mezquitas.

Pero mezquitas y bazares no es lo único que encontramos en Estambul, sino que en esta ciudad también hay varios palacios. De entre ellos podemos destacar, por ejemplo, el palacio Topkapi: el recinto tiene 700 mil metros cuadrados y en su interior se cuenta parte de la historia del Estambul imperial.

Además de todo esto, debes conocer el puente Gálata. De hecho, lo harás quieras o no. Y es que se trata de un puente que cruza el Cuerno de Oro, el brazo de mar que atraviesa el centro de esta ciudad turca. Pero Gálata no es solo un puente, sino que es un barrio y no uno cualquiera: es uno de los lás animados de la ciudad. Y en él se encuentra otro de los imprescindibles: la torre de Gálata, un mirador con vistas a Estambul.