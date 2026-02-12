7 lugares del mundo famosos por las batallas que se libraron en ellos

Hay lugares en el mundo que forman parte del imaginario colectivo por las épicas batallas que tuvieron lugar en ellos; algunos son hoy enclaves arqueológicos, otros permanecen habitados pero todos ellos, cuando los nombramos, evocan grandes batallas. Son sin duda más de 7 en todo el mundo pero estos siete están entre los más famosos:

Troya

Es un enclave que bascula entre la historia y la leyenda a cuenta la de la guerra entre griegos y troyanos y de la tradición homérica que nos habla del rapto de Helena y de la victoria de los griegos gracias al famoso caballo de Troya.

Troya | Imagen de CherryX per Wikimedia Commons, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Troya es hoy un sitio arqueológico cerca de Çanakkale, al noroeste de Turquía, aquí se puede visitar el Museo de Troya y también ver una réplica simbólica del caballo de Troya.

Termópilas

El rey persa Jerjes I se decidió a conquistar y someter Grecia pero, al llegar a las Termópilas, vio como un contingente de 300 espartanos contenía el avance de su ejército, un ejército de más de 100.000 hombres… La derrota estaba asegurada pero los espartanos aguantaron durante tres días que fueron esenciales para que los griegos organizaran sus fuerzas, en particular su flota, y pudieran acabar venciendo a los persas.

Estatua de Leónidas en las Termópilas | Pixabay

Quienes viajan a Atenas suelen acercarse tanto a Delfos como a las Termópilas aunque a día de hoy el famoso paso de la batalla ya no es tan estrecho; hay un monumento a Leónicas y un pequeño centro de interpretación donde se explica la historia de este enclave.

Hastings

En 1066 Guillermo el Conquistador, entonces duque de Normandía, venció al ejército anglosajón de Harold II y transformó Inglaterra para siempre, tanto es así que suele decirse que la Inglaterra que conocemos nació en la batalla de Hastings aunque en realidad esta batalla fue solo el principio de la conquista normanda de Inglaterra, claro que también representa el fin de la era anglosajona y el inicio de la Inglaterra medieval (ya bajo dominio normando).

Castillo de Hastings | Imagen de Stephen Fulljames, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Se puede visitar el campo de batalla pues está perfectamente señalizado con paneles explicativos muy detallados; también se puede visitar la Abadía Battle, construida en el lugar donde cayó muerto Harold II, el último rey anglosajón.

Navas de Tolosa

Los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra se enfrentaron aquí al imperio almohade y su victoria en esta batalla fue esencial para la culminación posterior de la Reconquista; tras esta batalla, que tuvo lugar en 1212, el poder musulmán decae paulatinamente y se acelera la expansión cristiana hacia el sur.

Navas de Tolosa hoy | Imagen de Diego Tirira from Quito, Ecuador, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Está en Jaén y cuenta con un monumento conmemorativo aunque no hay restos espectaculares de lo que aquí sucedió; si visitas Úbeda o Baeza (o ambas) es una buena opción acércate a Navas de Tolosa.

Lepanto

De esta batalla volvió Cervantes manco… (no porque perdiera una mano sino porque se la lesión irremediablemente); se trata de la batalla de la liga santa, de la que formaba parte España, contra el Imperio otomano, fue una gran batalla naval en el golfo de Patras y la victoria cristiana en ella frenó la expansión otomana hacia el Mediterráneo occidental, fue además la mayor batalla naval de galeras de la historia.

Lepanto | Imagen de Dimkoa, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Lepanto está en el golfo de Patras y a día de hoy se puede ver una fortaleza veneciana, el puerto medieval y una estatua al manco de Lepanto, Cervantes. Dado que la batalla fue naval (en el mar) no se conserva un campo de batalla como tal. El nombre en griego de Lepanto es Naftaktos.

Waterloo

La batalla de Waterloo supuso la derrota definitiva de Napoleón, es verdad que había sido derrotado antes pero volvió por sus fueros desde la isla de Elba… tras Waterloo lo mandaron más lejos, a Santa Helena. Waterloo se convirtió en un símbolo de derrota final y sin paliativos porque, tras esta batalla, Europa entró en un periodo de casi 100 años sin grandes guerras (hasta que llegaron las Mundiales…).

Waterloo | Pixabay

Está a 20 kilómetros de Bruselas y la visita merece la pena porque se conserva el campo de la batalla bastante bien, además hay un museo moderno e interactivo.

Stalingrado

Fue una batalla larga y terrible para ambos contendientes, los nazis y los soviéticos en el marco de la II Guerra Mundial; duró meses y terminó con la derrota de los nazis y el avance definitivo de los soviéticos hacia Berlín; es una de las batallas más sangrientas de la historia y por eso el nombre de la ciudad en la que se libró, Stalingrado, la recuerda siempre.

Volgograd (Stalingrado) | Pixabay

Está al sur de Rusia, a orillas del Volga, y no solo es posible visitar el Museo Panorama de la Batalla sino que allí está también la estatua monumental La Madre Patria Llama. Es verdad que en los años 60 la ciudad se llama Volgogrado pero nadie olvida que es Stalingrado (el cambio de nombres debió a la eliminación del nombre de Stalin tras su muerte).