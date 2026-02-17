laSextaLogotipo de laSexta laSexta
KAZAJISTÁN

Así es Kazajistán, el país de origen del campeón olímpico de patinaje sobre hielo

Kazajistán es naturaleza e historia, es cultura y tradición, es un destino bello y atractivo a rabiar que hará las delicias, especialmente, de los viajeros más aventureros.

Áine Díaz
Publicado:

Los grandes deportistas ponen el mundo los lugares de los que procede, su hogar, y por eso hoy hablamos de un destino que no está entre los más visitados del mundo pero tampoco ¡en absoluto! Carente de interés: Kazajistán y es que precisamente de ahí, de Kazajistán, llegó a Italia Mikhail Shaidorov para convertirse en el nuevo campeón olímpico de patinaje sobre hielo. ¿Y cómo es Kazajistán? ¿Qué podemos esperar si viajamos a este país? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Kazajistán es uno de los países más grandes del mundo así que no podemos aspirar a visitarlo entero sino a descubrir únicamente algunos de sus tesoros; si eres un amante de la naturaleza los lugares que no debes perder de vista son el Cañón de Charyn, conocido como el Gran Cañón de Asia central; el lago Kaindy, famoso por los troncos de árboles que parecen nacer del agua; el Parque Nacional de Altyn-Emel, popular por sus espectaculares dunas cantoras; y las montañas del Cian Shan, que harán las delicias de los amantes del senderismo.

Claro que no vas a volar a Kazajistán solo para gozar de su naturaleza (aunque es lo suficientemente espectacular para merecerlo…) sino que también querrás conocer el país a través de sus ciudades ¿las más importantes? Almaty, donde podrás disfrutar de cafés modernos en una ciudad de arquitectura soviética desde la que se tiene acceso directo a la motaña; y Astaná, una capital futurista y de arquitectura sorprendente en la que destaca la torre Bayterek.

Kazajistán fue tierra de nómadas y cultura ecuestre, una zona de influencia rusa y centroasiática lo que lo convierte en un destino sugerente y muy atractivo, rico cultural y naturalmente: ¿quiénes disfrutarán más de Kazajistán? Los amantes del turismo activo y de aventura, los fans de la fotografía y quienes tienden a elegir siempre destinos poco convencionales.

Cosas a tener en cuenta si visitas Kazajistán: es un país cuya infraestructura turística, fuera de las grandes ciudades, es escasa y los idiomas locales son el kazajo y el ruso (dicen que con el inglés se va a todas partes pero eso no es del todo cierto, en las ciudades importantes de Kazajistán sí podrás manejarte en inglés pero en los pueblos más pequeños más bien no…) y en cuanto a la mejor época para visitar este gran país, sin duda la primavera y el verano.

En cuanto a la documentación, si vas a estar menos de 30 días en el país basta con que tengas el pasaporte en regla (aunque se recomienda que tenga validez de al menos 6 meses desde tu fecha de llegada), no es necesario visado aunque sí hacer el registro migratorio (pero esto no debe preocuparte, suele realizarlo el propio hotel).

La ciudad de Kazajistán cuyo nombre significa "padre de las manzanas" y que es el origen de este fruto

