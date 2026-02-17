Así es Kazajistán, el país de origen del campeón olímpico de patinaje sobre hielo

Los grandes deportistas ponen el mundo los lugares de los que procede, su hogar, y por eso hoy hablamos de un destino que no está entre los más visitados del mundo pero tampoco ¡en absoluto! Carente de interés: Kazajistán y es que precisamente de ahí, de Kazajistán, llegó a Italia Mikhail Shaidorov para convertirse en el nuevo campeón olímpico de patinaje sobre hielo. ¿Y cómo es Kazajistán? ¿Qué podemos esperar si viajamos a este país? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Kazajistán es uno de los países más grandes del mundo así que no podemos aspirar a visitarlo entero sino a descubrir únicamente algunos de sus tesoros; si eres un amante de la naturaleza los lugares que no debes perder de vista son el Cañón de Charyn, conocido como el Gran Cañón de Asia central; el lago Kaindy, famoso por los troncos de árboles que parecen nacer del agua; el Parque Nacional de Altyn-Emel, popular por sus espectaculares dunas cantoras; y las montañas del Cian Shan, que harán las delicias de los amantes del senderismo.

Kazajistán | Pixabay

Claro que no vas a volar a Kazajistán solo para gozar de su naturaleza (aunque es lo suficientemente espectacular para merecerlo…) sino que también querrás conocer el país a través de sus ciudades ¿las más importantes? Almaty, donde podrás disfrutar de cafés modernos en una ciudad de arquitectura soviética desde la que se tiene acceso directo a la motaña; y Astaná, una capital futurista y de arquitectura sorprendente en la que destaca la torre Bayterek.

Kazajistán fue tierra de nómadas y cultura ecuestre, una zona de influencia rusa y centroasiática lo que lo convierte en un destino sugerente y muy atractivo, rico cultural y naturalmente: ¿quiénes disfrutarán más de Kazajistán? Los amantes del turismo activo y de aventura, los fans de la fotografía y quienes tienden a elegir siempre destinos poco convencionales.

Kazajistán | Pixabay

Cosas a tener en cuenta si visitas Kazajistán: es un país cuya infraestructura turística, fuera de las grandes ciudades, es escasa y los idiomas locales son el kazajo y el ruso (dicen que con el inglés se va a todas partes pero eso no es del todo cierto, en las ciudades importantes de Kazajistán sí podrás manejarte en inglés pero en los pueblos más pequeños más bien no…) y en cuanto a la mejor época para visitar este gran país, sin duda la primavera y el verano.

En cuanto a la documentación, si vas a estar menos de 30 días en el país basta con que tengas el pasaporte en regla (aunque se recomienda que tenga validez de al menos 6 meses desde tu fecha de llegada), no es necesario visado aunque sí hacer el registro migratorio (pero esto no debe preocuparte, suele realizarlo el propio hotel).