Estas son las bebidas más refrescantes del verano y dónde disfrutarlas

El verano parece hecho para beberse porque las altas temperaturas tienden a deshidratarnos, lógicamente para hidratarnos la primera opción es siempre el agua, es más, para matar la sed debemos recurrir a ella, ahora bien, si hablamos de mantenernos hidratados (de no llegar a tener sed…) ¿cómo negarnos a disfrutar de bebidas refrescantes y deliciosas? Algunas tienen azúcar, sí, y otras alcohol de ahí que haya que ser precavido con ellas y no excederse pero se nos antoja imposible no catar alguna si viajamos a los lugares en los que son las reinas. ¿De qué bebidas hablamos? ¿Y dónde podemos disfrutar de ellas? A continuación te sugerimos algunas bebidas y sus mejores destinos.

Agua de coco

Si viajas a lugares tórridos en verano como Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Cuba, la República Dominicana o Tailandia, el mejor modo de hidratarte en la playa es disfrutar del agua de coco (el líquido que guardan los cocos verdes en su interior) porque es muy hidratante, rica en electrolitos como potasio, magnesio y sodio y además es ligeramente dulce y de sabor muy agradable.

Té helado

En lugares en los que el té es más que una bebida, es de hecho una tradición milenaria, como China o Japón, en verano nada hay más agradable que refrescarse, e hidratarse, con un té helado: puede ser un té negro, verde, blanco o de hierbas y se puede acompañar de limón o endulzarse con miel o azúcar; además el té, como es naturalmente antioxidante, es una alternativa de lo más saludable frente a los clásicos refrescos azucarados artificialmente.

Mojito

No puedes viajar a La Habana sin darte el lujo y el gusto de disfrutar de un mojito en La Bodeguita del Medio (ni de un daiquiri en el Floridita pero esa es otra historia…); se prepara con ron blanco, hierbabuena o menta fresca, azúcar, lima, soda y hielo; es refrescante a rabiar por su toque cítrico, dulce y muy refrescante, perfecto para soportar después de catarlo de un paseo por La Habana Vieja.

Piña Colada

Si tienes por destino Puerto Rico, tienes que probar una de las bebidas más populares del verano y que tiene su origen en este país caribeño, hablamos de la Piña Colada: se prepara con ron blanco, crema de coco, jugo de piña natural y hielo triturado; es verdad que es cremosa, un poco espesa, pero por el equilibrio de dulzura y acidez tropical es igualmente muy refrescante.

Caipirinha

Si viajas a Brasil ya te hemos recomendado un refrescante agua de coco, sin alcohol, con azúcar natural, refrescante e ideal para todos, ahora bien, si quieres un toque de dulce espirituosidad, en Brasil lo que tienes que disfrutar es una Caipirinha que es, prácticamente, la bebida nacional: se prepara con cachaca (aguardiente de caña de azúcar), lima, azúcar y hielo (mucho hielo); es refrescante y sugerente a rabiar.

Sangría

¿Te quedas en España en verano? Pues vayas donde vayas, tanto si disfrutas de nuestras playas como de lugares refrescantes del interior, tanto si vas al Mediterráneo como al Atlántico o al Cantábrico, nada como refrescarte con un vaso de sangría preparada con vino tinto, frutas frescas, azúcar o miel, gaseosa, hielo y, si quieres subir un poco los grados de alcohol, un toque de brandy o triple sec.

Aperol Spritz

En Italia les encanta el Aperol Stritz, puedes disfrutarlo en Venecia, que es su lugar de origen, pero también en otros lugares como la Costa Amalfitana y la capital, Roma; es un cóctel ligero, cítrico y ligeramente amargo que se prepara con aperol (licor de naranja amargo muy típico en Italia), Prosecco (un vino espumoso seco también de origen italiano) y agua con gas o soda; se sirve con mucho hielo y una rodaja de naranja para decorar.