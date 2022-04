Así es la noche en Bangkok

¿Recuerdas las postales de broma y bufa que consisten en un fundido en negro bajo el título 'la ciudad de noche'? Es impensable una fotografía así de Bangkok porque la ciudad no solo vive nochas de intensa actividad sino también llenas de luz y color; cuando cae la noche Bangkok no duerme, solo vive de otro modo y si visitas esta famosa ciudad tailandesa hay algunos lugares que son de visita obligada precisamente entonces, por la noche.

No te sorprenderá si empezamos recomendándote que te tomes una copa en alguna de las terrazas de moda de la ciudad que están, como no podía ser de otro modo, en las azoteas de los edificios más emblemáticos de Bangkok, tampoco que disfrutes de una cena tailandesa; cena y copa es una propuesta que podríamos hacer prácticamente en cualquier ciudad del mundo pero en Bangkok es un poco diferente por dos razones: por la rica gastronomía tailandesa y por el excepcinal skyline de esta ciudad moderna y tradicional a la vez, 100% asiática. Algo que ya no ofrece cualquier ciudad del mundo es la posibilidad de ir de compras... por la noche, los mercados nocturnos de Bangkok son un imperdible de la ciudad.

Bangkok | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Y te preguntarás ¿pero dónde voy exactamente? Si buscas disfrutar de una propuesta de ocio realmente rica e interesante, a Chinatown, los bares de moda están ahí, especialmente en la zona de Soi Nana. ¿Es el tuyo un viaje de aventura al más puro estilo mochilero? Entonces acércate a Khaosan, encontrarás a muchos viajeros como tú, con la mochila al hombro y es que esta zona es lugar de paso y también de estancia para jóvenes viajeros tailandeses y también procedentes de diferentes partes del mundo.

Más pistas, Bangkok es una ciudad amiga del turismo LGTBI, algo que se nota especialmente en Silom (allí están algunos de los clubs más icónicos de la ciudad) y tamibén en Patpong y Suriwong; ¿otra zona de vida nocturna y diversa en Bangkok? la Roya City Avenue (RCA); ¿buscas un ambiente más... exclusivo? Entonces querrás conocer Thonglor, un barrio elegante, perfecto para ir a cenar y un misterio para salir de fiesta porque aquí los bares y pubs son efímeros, cierran unos y abren otros cambiando la oferta de la zona con una rapidez pasmosa.

¿Y las terrazas en las azoteas? Son fáciles de encontrar: la mayor parte están en los hoteles de 5 estrellas de la ciudad, las más famosas son Sky Bar en Lebua, Bar Yào, Octave Rooftop y Lounge Bar, Vertigo Grill & Moon Bar y el Bar Aire.

Khaosan Road. | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Asiatique es el mercado nocturno al aire libre en el que te encantará perderte, se trata en realidad de un complejo de entretenimiento, ocio y centro comercial a la orilla del río Chao Phraya famoso también por su noria, una noria que recuerda mucho a la británica London Eye y que te permitirá ver Bangkok desde arriba sin subir a ninguna azotea; 1.500 tiendas y puestos callejeros además de unos 40 restaurantes completan una oferta de ocio y compras difícilmente igualable especialmente porque se disfruta al caer la noche; puedes disfrutar de la comida popular callejera tailandesa o cenar en alguno de sus restaurantes, hacer compras para ti o para regalar y por supuesto disfrutar del paseo... ¡y de la noria!.

Terrazas con vistas en Bangkok | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Y dejamos lo mejor, o al menos lo más original, para el final ¿qué te parecería disfrutar de un crucero romántico por el Chao Phraya, cena incluida, con visas a los edificios y los templos iluminados de Bangkok? Es una experiencia única y diferente que te permitirá descubrir la vibrante vida nocturna de la ciudad desde el agua y también deleitarte con la sugerente mezcla de modernidad e historia que saltan a la vista muy especialmente cuando cae la noche y se iluminan los modernos edificios del Bangkok del S.XXI y los templos del Bangkok de siempre, el tradicional.

