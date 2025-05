¿Sabes cuáles son los monumentos más fotografiados del mundo?

Como seguro imaginas no existe un ranking único de monumentos más fotografiados sino diferentes listas que recurren a distintas fuentes para concluir cuáles son esos monumentos en cuestión, ahora bien, a poco que repasemos unas y otras, incluso las que hablan de los monumentos más instagrameables, descubrimos que, puesto arriba puesto abajo, los monumentos se repiten lo que nos permite concluir que los que desvelamos a continuación son los monumentos que no solo atraen visitantes por millones sino que su belleza hace que nos volvamos locos ante ellos y hagamos una y mil fotografías.

La Torre Eiffel

Torre Eiffel | Pixabay

Francia es el país más turístico del mundo, el único que lo es más que España, y entre sus costas y sus zonas de interior, sus viñedos, campos de flores, playas, pueblos y ciudades, destaca París y en París destaca la Torre Eiffel que protagoniza imágenes incluso sin estar en ellas (las panorámicas que se hacen desde su parte más alta).

Pirámide de cristal del Louvre

Louvre | Pixabay

Seguimos en París porque hay otro monumento de esta emblemática capital europea que también es objeto de una y mil fotos, se trata de la pirámide de cristal del Museo del Louvre; es imposible visitar París sin pasar por este museo, uno de los más importantes del mundo sino el que más, y nada más llegar lo primero que sorprende es la pirámide de cristal que lo anticipa.

London Eye

London Eye | Pixabay

De París nos vamos a Londres porque su gran noria se ve etiquetada en Instagram por millones y pasa por ser el monumento más fotografiado de la capital británica y no es para menos porque se trata de una noria que ha cambiado incluso el Sky Line de la ciudad lo cual no es decir poco porque hablamos de una ciudad histórica en la que si algo no faltan son monumentos que merezcan foto.

Big Ben

Big Ben | Pixabay

Entre los monumentos históricos de Londres el que suele ser más fotografiado es el Big Ben (más si cabe desde su restauración y con permiso del famoso puente de Londres, la Torre y por supuesto el emblemático Buckingham Palace o la abadía de Westminster).

Coliseo

Coliseo | Pixabay

Seguimos en Europa porque el viejo continente y los vestigios de su historia atraen turistas armados con sus móviles fotográficos; en Roma nos volvemos locos ante las escaleras de la Plaza de España o la Fontana de Trevi, no digamos ya si nos adentramos en el Vaticano… pero el que pasa por ser el monumento más fotografiado de la ciudad eterna es el Coliseo.

Sagrada Familia

Sagrada Familia | Pixabay

Uno de los monumentos más fotografiados del mundo está en España, concretamente en la ciudad de Barcelona, se trata de la Sagrada Familia de Gaudí, la imponente basílica diseñada por Antonio Gaudí que resulta sorprendente a rabiar a primera vista y nos incita a hacerle una y mil fotografías.

Pirámides de Giza

Pirámides de Giza | Pixabay

Las Pirámides de Giza, en Egipto, están también entre los monumentos más fotografiados del mundo, son atractivo turístico desde que existe el turismo y nadie se resiste a inmortalizarlas con su móvil o su cámara para dejar constancia de que han estado allí.

Taj Mahal

Taj Mahal | Pixabay

Este magnífico mausoleo de mármol blanco ubicado en Agra, en la India, es un destino imperdible en este país asiático, imposible volar hasta este rincón asiático y no fotografiar este mausoleo o incluso fotografiarse en él como la mismísima Lady Diana.

Estatua de la Libertad

Estatua de la Libertad | Pixabay

Cerramos nuestra lista en Estados Unidos, otro país atractivo para el turismo, y nos quedamos en Nueva York porque la ciudad más cosmopolita del mundo pide foto, empezando por la icónica Estatua de la Libertad que pasa por ser el monumento más emblemático no solo de la ciudad sino también del país.

Empire State Building

Empire State Building | Pixabay

Claro que si hablamos de Nueva York tenemos que hablar de sus rascacielos y el Empire State Building es el más emblemático de todos ellos aunque solo sea porque se trata también de un rascacielos de cine, sea como sea es, sin duda, uno de los monumentos más fotografiados del mundo.