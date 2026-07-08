Descubre la montaña Tianmen, el lugar de China con la escalera más espectacular

Con su famoso y enorme arco natural y su impresionante escalinata que lleva hasta él, regala una experiencia de lo más sorprendente a todo aquel que decide visitarla.

Conocido como la Puerta del Cielo, no cabe duda de que el gigantesco arco natural excavado en la roca es el gran símbolo del monte Tianmen. Se encuentra a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, tiene más de 130 metros de altitud y es un monumento natural de lo más popular en China.

No obstante, también es muy famosa la impresionante escalinata que conduce hasta esa apertura en la roca. Puede que nunca antes hayas escuchado hablar de ella o que no se represente bien en la foto que acompaña este artículo. Pero debes saber que son nada más y nada menos de 999 escalones los que hay que subir para alcanzar la Puerta del Cielo.

Tianmen | Imagen de xiquinhosilva, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Este número, tenemos que contarte, no está escogido al azar. Lo cierto es que tiene un profundo significado en la cultura china, pues se asocia a la eternidad y a la buena suerte. Y aunque no son 999, parecido es el número de curvas que hay que girar para llegar hasta este lugar: 99.

Entre acantilados y vistas espectaculares, los viajeros empiezan la aventura en el trazado ascendete que conduce hasta el monte Tiemen. No obstante, también existe la posibilidad de alcanzar la Puerta del Cielo con el teleférico de Tianmen, cuyo trayecto es uno de los más extensos del planeta. Salva un enorme desnivel y sobrevuela bosques, montañas y, por supuesto, la sinuosa carretera de la que hablábamos; sin duda, invita a sacar fotos del paisaje.

Sea como sea, en la cima de la montaña hay varios senderos que recorren los acantilados y regalan unas panorámicas inigualables de la zona. Además, uno de sus mayores atractivos son las pasarelas de cristal, que, construidas junto a paredes verticales, están únicamente pensadas para aquellos valientes que no le temen a las alturas.