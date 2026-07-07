Verano 2026: Los países menos visitados de Europa y por qué debes darles una oportunidad

Europa es un continente conocido por su rica historia, impresionantes monumentos y una diversidad cultural única. Sin embargo, hay países que, a pesar de contar con estos atractivos, pasan desapercibidos para la mayoría de los turistas. La web de viajes baratos Holidayguru ha realizado una lista con los países menos visitados de Europa en verano, según la ocupación neta de camas de hotel durante los meses de junio a septiembre y, ¡hay sorpresas!

1. Eslovaquia

Bratislava, Eslovaquia | iStock

Sin salida al mar y a la sombra de sus vecinos más conocidos, Eslovaquia sigue siendo la gran desconocida de Centroeuropa en los meses de verano. Bratislava, su capital, ofrece un casco histórico compacto y asequible, mientras que los Altos Tatras regalan senderismo y paisajes alpinos a quienes se atrevan a cruzar la frontera.

2. Rumanía

Arco del triunfo de Bucarest, en Rumania | iStock

Las magníficas conexiones en avión con España y otros países, o buenos precios de alojamiento y comida parecen no ser suficiente para que muchos decidan visitar Rumanía. Los que lo hagan en verano encontrarán 245km de costa en el Mar Negro con la ciudad de Constanza como ‘capital’ costera y una cultura con amplios vínculos con la española.

3. Macedonia del Norte

Macedonia del Norte | Pixabay

Su falta de costa y su localización en pleno corazón de los Balcanes parecen jugar en contra de Macedonia del Norte a la hora de atraer viajeros veraniegos. Aun así, el lago Ohrid, declarado Patrimonio de la Humanidad, y ser, con probabilidad, el país más barato de Europa convierten a Macedonia del Norte en uno de los destinos con mejor relación calidad-precio del continente.

4. Liechtenstein

Liechtenstein | Pexels

Enclavado entre las montañas suizo-austriacas, es uno de los países más pequeños del mundo, lo que no hace extrañar que muchos no decidan pasar la noche en el pequeño enclave (al menos en verano). El país es foco de turismo para los amantes del esquí en los meses de invierno aunque cuenta con varios museos, naturaleza exuberante y una arraigada cultura patriótica que sobrevive en este pequeño enclave europeo.

5. Bélgica

Palacio Real de Bruselas | Imagen de FrDr, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Uno de los países más visitados en época navideña parece no serlo en los meses de verano, de acuerdo con los datos oficiales. Gante, Brujas, Amberes o Bruselas son sus principales atractivos que, tras los largos inviernos de esta zona de Europa, ofrecen temperaturas que rondan los 25ºC en julio y agosto.

6. Serbia

El Danubio a su paso por Belgrado | Pixabay

Pese a contar con una de las escenas de vida nocturna más animadas de Europa, Serbia no termina de despegar como destino de verano. Belgrado, bañada por el Danubio y el Sava, ofrece playas urbanas fluviales y una oferta cultural en constante crecimiento que contrasta con el bajo número de visitantes que recibe.

7. Luxemburgo

Luxemburgo | iStock

Su privilegiada localización entre Alemania, Francia y Bélgica no convence a los viajeros que lo sitúan en el séptimo país menos visitado. En Luxemburgo encontrarán fortalezas, bosques y transporte público gratuito para todos los visitantes ¡en todos los trenes y autobuses del país!