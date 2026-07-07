Todo sobre la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres: su monumento y la cantidad de nichos que alberga

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Guadalajara, en México, donde podemos encontrar un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos en la conocida como Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Se trata de un monumento situado en la cuadra flanqueada por las avenidas Miguel Hidalgo, Paseo Alcalde y calles Liceo e Independencia, en el corazón de la capital del estado de Jalisco. Es más, está perfectamente rodeada por el Museo Regional, el Palacio Municipal y la Catedral. Este monumento rinde homenaje a la memoria de los jaliscienses que han marcado un antes y un después en la historia de México.

Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, durante la gubernatura de José de Jesús González Gallo, entre 1947 y 1953, y como parte de la gran renovación urbana del centro histórico de la ciudad, se contrató al arquitecto Ignacio Díaz Morales. Y todo para crear nuevos espacios públicos, pero también para mejorar el tráfico de la zona.

Fue entonces cuando se les ocurrió la idea de crear una cruz de plazas en el centro histórico. A partir de la Plaza de Armas se crearon otras tres más, como son la Plaza de los Laureles, la Plaza de la Liberación y, cómo no, la Plaza de los Hombres Ilustres. En un principio, se llamó ‘Rotonda de los Hombres Ilustres’, puesto que solamente albergaba los restos de varones hasta que se incluyó a Irene Robledo y Rita Pérez Jiménez. Desde ese momento, el nombre cambió a ‘Rotonda de los Jaliscienses Ilustres’.

Rotonda Jaliscienses Ilustres | Imagen de Elmerhomerochombo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Para poder llevar a cabo su construcción, tuvo que ser demolida una oficina de Correos de México, así como el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, proyectándose como un edificio que remataría en forma de cúpula y con un mural de José Clemente Orozco. Aun así, el proyecto nunca se terminó debido a que el periodo gubernamental finalizó.

En cuanto a la edificación de la rotonda, quedó a cargo del reconocido ingeniero Miguel Aldana Mijares. Fue él quien se encargó de terminar y ultimar los detalles del proyecto de Mendiola. El monumento como tal se erigió en 1952 por el arquitecto Vicente Mendiola bajo iniciativa de José de Jesús González Gallo, el entonces gobernador del estado.

Consta de 17 columnas estriadas sin base ni capitel y que sostienen un anillo de cantera en el que se puede leer lo siguiente: “Jalisco a sus hijos esclarecidos”. En el centro del monumento, hay un pebetero y 98 nichos para albergar los cuerpos de los hombres más ilustres. A su alrededor, hay 22 estatuas de preclaros jaliscienses. ¡Sorprendente!