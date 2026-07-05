5 destinos perfectos para el verano y qué libro tienes que leer antes de visitarlos

El verano es tiempo de vacaciones y viajes, sabemos que no es el momento ideal para visitar algunos lugares, ya sea porque allí el calor es el del infierno o porque están en temporada de lluvias o vientos o por la razón que sea, y además sabemos también que los lugares que más nos atraen tienden a estar en temporada alta, es decir, más cara, pero lo cierto es que viajamos cuando podemos (y tanto como podemos, claro) y eso significa que viajamos más en verano ¿y dónde vamos? Donde podamos gozar de los días cálidos a lo grande.

¿Además de viajero eres un lector empedernido? De ser así seguro que tienes tus propios destinos literarios marcados en tu mapa viajero y es que leer incita a viajar ¿quién no querría visitar Venecia después de leer a Shakespeare o a Thomas Mann? ¿Y quién no querría visitar Paris después de leer a Victor Hugo o Londres tras haberlo recorrido de la mano de Arthur Conan Doyle o Virginia Woolf? También resulta irresistible la idea de visitar los países nórdicos tras haber disfrutado de las novelas de Mankell, Jo Nesbo o Stieg Larsson… pero nosotros hoy no queremos hablar solo de destinos literarios sino de destinos literarios y veraniegos y, hecho este matiz, lo tenemos claro, nos quedamos con estos cinco:

Cartagena de Indias y El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez

Cartagena de Indias | Pixabay

El amor en tiempos del cólera es una novela de García Márquez ambientada en un lugar cuyo nombre el autor colombiano no debía recordar porque no lo dice… pero caben pocas dudas de que este ciudad, con algún pequeño cambio, es Cartagena de Indias, un lugar que el escritor conocía bien porque vivió y trabajó allí durante un tiempo. Es verdad que julio y agosto son meses tranquilos en Cartagena de Indias (con menos turismo internacional del habitual) pero lo cierto es que aquí el clima es cálido y húmedo prácticamente todo el año y si además visitas la ciudad con mentalidad literaria la disfrutarás a lo grande.

En Cartagena de Indias descubrirás las murallas, plazas coloniales, iglesias y casas con balcones floridos que parecen en el novela, también disfrutas del ambiente caribeño que tan bien describe García Márquez; es imposible recorrer la ciudad amurallada de Cartagena y no pensar en El amor en tiempos del cólera. ¿Más lugares imperdibles? El barrio de Getsemaní, el castillo de San Felipe, la bahía en barco y las murallas al caer la tarde.

La isla del Príncipe Eduardo y Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Maud Motgomery

Faro en PEI (Prince Edward Island) | Pixabay

La isla del Príncipe Eduardo (Prince Edward Islando PEI) está en la costa este de Canadá y es una de las provincias más pequeñas y pintorescas de este país norteamericano; se puede llegar a ella en ferry desde Nueva Escocia o por carretera cruzando uno de los puentes sobe el mar más largos del mundo, el Confederation Bridge y es famosa por sus colinas, sus campos cultivados, sus bosques, sus acantilados de arenisca roja, sus playas, sus faros… y la casa de Ana de las Tejas Verdes. Ten en cuenta, además, que julio y agosto son los meses más recomendados para visitar esta isla.

Lucy Maud Montgomery nació y creció en esta isla porque eso no es extraño que ambientara aquí su novela Ana de las Tejas Verdes, una lectura juvenil traducida a más de 30 idiomas; quienes han visitado la isla tras leer la novela han confesado sentir que se colaban en las páginas del libro, tan exactas son las descripciones de los lugares redactadas por Montgomery. ¿Lo que no puedes dejar de visitar en la Isla del Príncipe Eduardo? Green Gables Heritage Palace, que es la granja de los Cuthbert en la novela y en cuyo interior se recrea la habitación de Ana; además en los alrededores de la casa podrás recorrer los mismos senderos y jardines que aparecen en la novela; ¿más lugares imperdibles? Los hay: los faros blancos, las carreteras panorámicas, las playas y acantilados, la casa museo de Lucy Maud Montgomery o Cavendish, el pueblo donde está Tejas Verdes.

Corfú y su trilogía, de Gerald Durrell

Corfú | Pixabay

Gerald Durrell escribió una trilogía autobiográfica (Mi familia y otros animales, Bichos y demás parientes, El jardín de los dioses) y la ambientó en el lugar en el que pasó su infancia, la isla griega de Corfú, una isla que en esta trilogía de novelas se describe como lo que es, un auténtico paraíso terrenal de calas de aguas transparentes, pueblos blancos, grandes olivares…

El verano es el momento ideal para disfrutar de esta isla y para hacerlo con aire literario porque muchos de los lugares descritos por Durrell, algunas de las calas por ejemplo, apenas han cambiado y recorrerlas es como zambullirte en la historia de Durrell además de hacerlo en el Mediterráneo. El casco histórico de Corfú es otra de las visitas obligadas en la isla, también los olivares y senderos de interior.

Cornualles y Rebeca, de Daphne Du Maurier

Fowey, Cornualles | Pixabay

Hay que empezar por decir que Manderley nunca existió, ahora bien, Daphne Du Maurier vivió en Cornualles y es precisamente esta región inglesa la que eligió para ambientar su novela más emblemática, Rebeca; además, aunque Manderley sea una invención de la escritora, no inventó sobre nada, se inspiró en Menabilly, una mansión rodeada de bosques que sí existe en Cornualles.

Claro que, aunque Manderley en esencial en la historia de Rebeca, no es el único vínculo de la novela con Cornualles: tanto los acantilados como la niebla, lo senderos costeros, las pequeñas calas y las grandes casas señoriales británicas que sirvieron de escenario a esta historia pueden ser también un destino de verano espectacular, de hecho es precisamente en verano cuando se recomienda visitar esta región por sus jardines en flor, sus días largos y cálidos aunque no tórridos, su bello paisaje soleado… ¿lo que no te puedes perder? Fowey, que es donde vivió Daphne Du Maurier, las playas de Kynance Cove, los acantilados de la costa norte, los pequeños puertos pesqueros de la zona y por supuesto los jardines.

Fjällbacka y los crímenes de Fjällbacka, de Camilla Läckberg

Fjällbacka, Suecia | Pixabay

¿Eres de los que aprovecha el tórrido verano español para disfrutar de viajes más refrescantes? Entonces seguro que ya estás mirando al norte y no son pocas las posibilidades que se te ofrecen porque en el norte de Europa hay no pocos lugares que son auténticos refugios veraniegos sin las altas temperaturas del Mediterráneo y algunos de ellos son de lo más literario ¿estás pensando en Ystand, Gotland y la saga Wallander de Mankell? Es una buena opción, sin duda, pero nosotros hoy nos quedamos en un pueblo que pasó de ser un pequeño pueblo nórdico y pesquero a ser un pueblo de veraneo (era donde veraneaba Ingrid Bergman) y que se convirtió además en un destino literario de primera gracias a Camilla Läckberg porque la escritora sueca ambientó en esta localidad no una sino toda una saga de más de 10 novelas: Los crímenes de Fjällbacka.

Ten encantará recorrer las calles de esta pequeña y bonita localidad sueca, visitar sus cafés y lugares que las novelas de Läckberg han hecho emblemáticos como la grieta de Kungsklyftan, el puerto pesquero o el archipiélago de Bohuslän.