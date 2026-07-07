De las estatuas más grandes del mundo a las más pequeñas: un tour entre colosos y miniaturas

Hay estatuas que, más allá de su belleza, sorprenden por su tamaño: o bien por un gran tamaño o justo por lo contrario, porque son casi miniaturas; se trata en cualquier caso de estatuas curiosas que aparecen en las guías de viaje como visitas casi obligadas en los lugares del mundo en los que están ubicadas.

Las estatuas más grandes del mundo, las únicas que superan los 100 metros de alto sin contar con el pedestal, curiosamente, están en Asia, en India, China, Myanmar y Japón ¿sabes cuáles son? ¿Las conoces? Son estas:

Estatua de la Unidad, en la India

Estatua de la Unidad | Imagen de Notthebestusername, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La Estatua de la Unidad de la India es, sencillamente, inmensa: mide la friolera de 182 metros de alto y llegan los 240 si incluimos el pedestal; se trata de una estatua moderna pues se inauguró en 2018 y está a orillas del río Narmada, cerca de Kevadia. ¿Y en honor a quién se levantó semejante monumento? Representa a Vallabhbhai Patel, considerado uno de los padres de la India moderna.

Buda del Templo del Manantial, en China

Buda, Templo de la Primavera | Imagen de Zgpdszz, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

128 metros mide el Buda Vairocana de la provincia de Henan, en China y, si medimos también su base, supera de largo los 200 metros; fue, de hecho, la estatua más grande del mundo hasta que se levantó la Estatua de la Unidad en la India. El pedestal de esta estatua tiene forma de loto y una enorme escalinata con varias plataformas, templos y jardines.

Laykyun Sekkuya, en Myanmar

Laykyun Sekkuya | Imagen de Anne97432, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta estatua mide 116 metros aunque con pedestal alcanza los 129; lo más curioso de esta estatua es que en su interior hay varias plantas visitantes en las que hay representaciones budistas; además, junto a ella, hay un Buda reclinado gigante (tan gigante que mide 95 metros).

Ushiku Daibutsu, en Japón

Ushiku Daibutsu | Imagen de 山田吉彦, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Esta estatua nipona mide 100 metros sin pedestal y 120 con él, está en la prefectura de Ibaraki, a unos 50 kilómetros de Tokio y representa al Buda Amitäbha. Se puede subir en ascensor hasta un mirador ubicado en el metro 85 de la estatua; además en su interior hay un museo, salas de meditación y espacios de de culto y en su exterior está rodeada de jardines.

En cuanto a las más pequeñas, los datos son un poco más confusos porque no existen rankings oficiales que las midan y registren esas medias como sí sucede con las más grandes, ahora bien, de lo que no cabe duda alguna es que raro será que existan estatuas más pequeñas que estas:

Iron Boy o Järnpojke, en Estocolmo

Järnpojke | Imagen de Raphael Saulus, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

15 escuetos centímetros mide el Iron Boy o Järnpojke de Estocolmo y pasa por ser una de las estatuas públicas más pequeñas de Europa y del mundo (sino la más pequeña). Esta estatua de un pequeño niño sentado y abrazado a sus rodillas, es obra del artista Lis Eriksson y está en el popular barrio de Gamla Stan en Estocolmo. Los visitantes suelen dejarle monedas al Iron Boy y, en invierno, gorros y bufandas.

Manneken Pis, en Bruselas

Manneken Pis | Pixabay

El Manneken Pis, una de las estatuas más famosas del mundo y más visitadas de Bruselas, pero suele sorprender a los visitantes por su pequeño tamaño: solo mide 61 centímetros. Es obra del escultor Jéröme Duquesnoy el Viejo en 1619 y representa a un niño orinando ¿lo más curioso? Que esta estatua tiene más de 1.000 trajes oficiales que le colocan en función de la celebración especial que toque.

Janneke Pis, en Bruselas

Janneke Pis | Imagen de A. Goltz, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Hay una estatua en Bruselas menos famosa que el Manneken Pis pero muy relacionada con él e incluso un poco más pequeña: se trata de la versión femenina del famoso Manneken Pis que está escondida en un callejón del casco histórico de esta ciudad belga: mide aproximadamente 50 centímetros. Está en el Callejón de la Fidelité, muy cerca de la famosa Grand Place y es mucho más moderna que su hermano Manneken, data de 1987.