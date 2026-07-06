Así es la ciudad azul de Jodhpur, un mar de casas en el desierto de India

Jodhpur, también llamada Ciudad Azul, enamora a los viajeros por el color el color de sus calles, que lucen como si fueran un mar si se contempla desde la imponente fortaleza de la urbe.

No cabe duda de que el azul de las fachadas es lo más característico de Jodhpur. Cientos de casas del casco histórico de la ciudad están pintadas de este color, en distintas tonalidades, y contrastan con el tono tierra de la fortaleza. Antiguamente este color se asociaba a las viviendas de la comunidad brahmán, la casta superior en la sociedad hinduista, pero los vecinos de esta ciudad terminaron por utilizarlo. Asimismo, el azul ayuda a reflejar parte del calor y, según la tradición, también a ahuyentar a ciertos mosquitos.

Jodhpur | Pixabay

Sea como sea, desde el Fuerte Mehranharg, que se ubica en lo alto de una colina rocosa, la ciudad se extiende a sus pies como si de un océano se tratara. En cuanto a la fortaleza, se trata de una de las más imponentes de toda la India. Data del siglo XV y cuenta con palacios, patios y un museo en el que se exponen objetos históricos, armas y pinturas.

Por otro lado, la ciudad en sí misma también invita a recorrerla. Las callejuelas del casco histórico de Jodhpur son bulliciosas, y esconden templos, tiendas de artesanía y mercados en los que hacerse con productos locales como tejidos y especias. Pero si tuviésemos que nombrar un solo lugar, quizá nos quedaríamos con la Torre del Reloj. Allí se encuentra el popular mercado de Sardar, repleto de comerciantes y visitantes durante todo el día, y es una de las zonas más animadas de la ciudad.

Jodhpur | Pixabay

Si vas a visitar la India y te apetece acercarte a su ciudad azul, te recomendamos que lo hagas entre octubre y marzo. Las temperaturas en esta época son mucho más agradables, pues no debes olvidar que esta ciudad se halla a las puertas de un desierto. Así, entre finales y comienzos de año te resultará mucho más cómodo pasear por las calles de Jodhpur, recorrer las murallas de su fuerte y pararte un rato a sacar fotos desde las terrazas con vistas.