Castillo de Manzaneque: cuándo se construyó y por qué merece tanto la pena visitarlo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Toledo, concretamente hasta Manzanaque, donde tenemos la oportunidad de disfrutar de un gran número de monumentos, construcciones y rincones verdaderamente sorprendentes y de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en su Castillo.

Castillo de Manzaneque, a través de su historia y sus características

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta edificación se erigió en el siglo XV, a finales de la Edad Media, por don Íñigo de Ávalos. Con posterioridad, pasó a ser propiedad de don Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes Católicos y, más tarde, a los Condes de Cedillo.

Es importante tener en cuenta que, en la antigüedad, el Castillo tuvo un aljibe, un pozo, una mazmorra en la torre del homenaje, un foso, un antemuro y un puente levadizo que servía tanto a la torre como al patio del castillo. Es más, dentro de la mencionada torre había otro puente levadizo. ¡Muy curioso!

Castillo de Manzaneque | Imagen cortesía del Portal de Cultura de Castilla la Mancha

Por si fuera poco, en las crónicas se dice que, en el siglo XVI, en el interior del Castillo de Manzaneque había un gran número de armas, como siete culebrinas y tiros de bronce, así como una docena de picas, de ballestones que se armaban con tornos, de escopetas gruesas, dos docenas de paveses grandes, ochenta pelotas de piedra blanca, unos ocho o diez coseletes viejos y otras tantas armas.

No podemos dejar de mencionar que esta edificación es del tipo “castillo-residencia” y está ubicado en llano, en el interior del casco urbano. Además, tiene planta cuadrada y un cuerpo avanzado. Por si fuera poco, este Castillo de Manzanaque está perfectamente flanqueado por dos cubillos macizos que protegen la puerta con un arco apuntado. Sobre ella, casi a la altura del adarve, podemos ver dos escudos blasonados. Uno de ellos con cinco flores de lis y otro con cuatro lobos acuartelados, así como una bordura con aspas. ¡Sencillamente impresionante!

Fachada principal del Castillo de Manzaneque | Imagen cortesía del Portal de Cultura de Castilla la Mancha

En cuanto a la torre del homenaje, está perfectamente adosada a la fortificación y tiene grandes proporciones, hasta tal punto que ocupa la mitad de su espacio. Después de la reforma que se llevó a cabo en los años 70 del pasado siglo, se optó por suprimir el puente levadizo, así como los restos de antemuro. Pero no todo queda ahí, puesto que también se cegó un balcón amatacado y se optó por reconstruir parte del almenaje.

Eso sí, el trabajo más destacado e importante de estas obras en el Castillo de Manzaneque se llevó a cabo en el interior. Y todo por proceder al acondicionamiento de los pisos del cuerpo y torre del castillo, con la firme intención de albergar las dependencias del ayuntamiento. Sea como sea, en la actualidad, este Castillo no solamente es la gran joya que esconde Manzaneque, sino también es considerado como una de las construcciones más espectaculares de la provincia de Toledo.