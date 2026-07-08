7 faros que se iluminan en los paisajes costeros más espectaculares del mundo

Hemos elegido 7 faros, decíamos, pero lo cierto es que podíamos haber elegido 70 porque los paisajes costeros del mundo rara vez decepcionan y los faros suelen estar ubicados en las zonas más abruptas e impresionantes. Cabría aquí decir aquello de que son todos los que están aunque no están todos los que son… porque aquí solo están siete:

Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento

Torre de Hércules, A Coruña | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Está en A Coruña y es un faro romano; es verdad que sufrió varias transformaciones a lo largo de su historia pero nunca ha dejado de ser lo que es, un faro; un faro al que además puedes acceder y subir hasta su parte superior (242 escalones…) para disfrutar de un paisaje costero que empieza en la propia torre, con la rosa de los vientos a sus pies y continua por la recortada costa gallega.

Bengtskär, el faro más alto de los países nórdicos

Faro de Bengtskär | Imagen de Robin Sjölund, cortesía de Turismo de Finlandia (Visit Finland)

Está en el mar Báltico, en un islote rocoso de las islas finlandesas, a unos 25 kilómetros de la costa continental así que no es solo el faro más alto de los países nórdicos sino uno de los más aislados de Europa puesto que solo se puede acceder a él en barco. Es posible visitar su torre y también su pequeño museo, eso además de quedarse a dormir en las antiguas casas de los fareros.

Neist Point, el faro más fotogénico de Europa

Faro Neist Point | Pixabay

Está en el Reino Unido, rodeado de acantilados de unos 100 metros de caída sobre del Atlántico; su entorno es un absoluto espectáculo y es que está ubicado al final de una península y para llegar hasta él hay que transitar por un sendero que una de las caminatas más populares de Europa; además desde aquí se pueden ver tanto ballenas como delfines y por supuesto también aves marinas. Las vistas de la isla de Skye desde este faro y al atardecer son de una belleza imponente.

Fanad Head, un faro en el que hacer noche

Fanad Head | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Está en Irlanda, rodeado de acantilados y entre el Atlántico y el fiordo de Lough Swilly; aquí no solo s puede subir a la torre y visitar el centro de interpretación el faro, también dormir en las antiguas casas de los fareros y disfrutar a placer de una ruta costera realmente espectacular: la Wild Atlantic Way. Una historia curiosa de este faro: se construyó a raíz de un naufragio en los primero años del S.XIX, con la intención de que aquel desastre, el del Saldanha, no volviera a suceder.

Slangkop, uno de los faros más altos de África

Faro Slangkop | Imagen de Warren Rohner, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Está cerca de Ciudad del Cabo, rodeado de playas salvajes; sorprende no solo por su entorno sino también por su propia estructura y es que se trata de un faro de hierro fundido muy alto (el más alto de África de este tipo). Este faro está en la ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza y desde sus alrededores se disfruta de unos atardeceres realmente inolvidables; además, entre los meses de junio y noviembre, se puede ver pasar a las ballenas francas australes en su migración.

Peggys Cove, el faro más emblemático de Norteamérica

Peggy's Cove | Pixabay

Está en Halifax y es uno de los faros más fotografiados del mundo, está rodeado por enamores bloques de granito que parecen mirar al Atlántico. Lo mejor de este faro canadiense, además del paisaje que lo ha convertido en uno de los más fotogénicos del mundo, es que está muy cerca del pueblo pesquero Peggy’s Cove, un pueblo bonito y con mucho encanto por el que el tiempo parece no pasar. Un detalle importante: aquí el Atlántico es, como casi siempre, traicionero, es importante no salir nunca de la zona de seguridad, especialmente los días en los que las olas baten más fuerte.

Les Éclaireurs, el faro del fin del mundo

Faro del fin del mundo, en Ushuaia | Pixabay

Está en Ushuaia, en un pequeño islote en el canal Beagle. La única manera de admirar este faro es en barco, disfrutando de una travesía por el canal Beagle, además se trata de una excursión espectacular no solo por el faro del fin del mundo sino por las colonias de leones marinos y cormoranes que habitan en algunos islotes de este canal. Teniendo en cuenta que el telón de fondo de tus fotos lo pondrán las montañas de Tierra del Fuego, ten por seguro que te llevarás algunas de las imágenes más emblemáticas de la Patagonia.