Viajar a China en 2026: cuáles son los mejores meses y cuándo reservar

El gran destino protagonista del verano de 2026 entre los viajeros españoles es China. Según el Travel Check-In: Mejores ofertas para el verano 2026 de KAYAK, Pekín y Shanghái ocupan el primer y segundo puesto entre los destinos internacionales de mayor tendencia para el verano 2026, con aumentos en las búsquedas de vuelos del 85% y 64% respectivamente en comparación con el verano de 2025.

Palacio Imperial, Pekín, Ciudad Prohibida | iStock

Este interés no es una tendencia aislada. Las búsquedas de vuelos internacionales para viajar a China de aquí a finales de año muestran incrementos del 62% en el volumen de búsquedas realizadas por los viajeros brasileños en comparación con 2025, del 60% en el caso de los filipinos y del 42% entre los colombianos. En cuanto a España, actualmente ocupa el puesto 11 a nivel mundial en búsquedas de vuelos a destinos chinos, con un aumento del 45% frente a las de 2025.

"En un momento en el que la evolución de los precios genera incertidumbre entre muchos viajeros, la realidad es que siguen existiendo oportunidades para quienes planifican sus viajes con tiempo", señala Natalia Díez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa.

Aeropuerto Shanghai Pudong en China | iStock

"China es un buen ejemplo de ello. Además de ofrecer una combinación única de grandes ciudades, patrimonio histórico y paisajes naturales, de aquí a finales de año los viajeros pueden encontrar precios medios de vuelos más bajos a algunas de sus principales ciudades, con caídas del 7% en Shanghái y del 3% en Pekín respecto al año pasado", sostiene.

¿Cuál es el mejor momento para descubrir China?

De lo que queda del año, septiembre y noviembre se perfilan como los mejores meses para descubrir China al mejor precio.

En septiembre, Pekín combina temperaturas más suaves, en torno a los 20ºC, menos precipitaciones, la celebración del Festival del Medio Otoño, y precios de vuelo a 610€ de media, un 6% más económicos que en junio. Para aquellos españoles que estén pensando en viajar este mes, los datos señalan que el momento más económico para una escapada de 14 días es entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, con vuelos a 557€ de media. Para aprovechar estas tarifas, se recomienda reservar los vuelos en torno al 22 de junio, aproximadamente.

Ciudad Prohibida de Pekín, Palacio Imperial | iStock

Para aquellos que tengan mayor flexibilidad de fechas para escapadas de largo radio, noviembre es la alternativa más económica con vuelos a 589€ de media a Pekín. En cuanto al mejor momento para viajar y ahorrar dinero, los datos revelan que entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre los precios de los vuelos bajan a 572€ de media. Para aprovechar estas oportunidades de ahorro, se recomienda reservar los vuelos aproximadamente para el 25 de agosto.