La ciudad de Barcelona que llenará su cielo con más de 50 globos aerostáticos esta semana

Desde hoy y hasta el próximo 12 de julio, el cielo de Igualada, en la comarca barcelonesa de L'Anoia, se transforma en la capital europea del aire con la celebración del European Balloon Festival, la concentración de globos aerostáticos más importante de nuestra geografía. Si alguna vez has soñado con volar en globo por alguno de los paisajes más espectaculares de España, aquí tienes la oportunidad de verlo a lo grande. Más de cincuenta globos y pilotos llegados de todo el mundo despegarán de forma simultánea desde el Parc Central de la ciudad.

El certamen, nacido en 1997, celebra su 30º aniversario con novedades pensadas para dejar huella: desde los Iglús de Llum, unas instalaciones artísticas creadas con telas recicladas que iluminarán las noches del festival, hasta una exposición fotográfica que repasa tres décadas de historia compartida en el cielo catalán. Se espera la llegada de más de 25.000 espectadores.

Vuelos y horarios

Los despegues están programados cada día a las 6:30 de la mañana y a las 19:30 de la tarde, las franjas horarias con mayor estabilidad de viento, aunque conviene seguir las redes sociales oficiales porque los vuelos dependen siempre de la meteorología.

Quien quiera vivir la experiencia desde dentro también puede. Varias empresas locales ofrecen vuelos de pago para pasajeros, una oportunidad única de contemplar el paisaje rodeado de decenas de naves en pleno vuelo.

Night Glow: la noche más esperada

Cuando cae el sol, el festival cambia de registro. El plato fuerte llega la noche del sábado 11 de julio con el Night Glow, el momento más icónico del evento. Todos los globos encienden sus quemadores al unísono, iluminando el campo de vuelo como lámparas gigantes. Un despliegue visual que precede a la entrega de premios a los pilotos más destacados de la semana, ya que el certamen es también una competición internacional con pruebas de precisión y habilidad técnica.

Las noches se completan con el Igualada Market, un espacio gastronómico con productos locales, música en directo, poesía, swing y rutas gratuitas para descubrir las instalaciones artísticas repartidas por la ciudad.

Un plan familiar y gratuito

El espacio Iglú de Vent concentra talleres familiares y propuestas culturales gratuitas:

Cuentacuentos

Juegos de mesa inspirados en globos

Talleres de circo

Actividades inclusivas coordinadas por asociaciones locales.

La entrada a la gran mayoría de las actividades es gratuita y el recinto principal, en el Parc Central de la Avenida Catalunya, es de muy fácil acceso. Para quienes vengan de fuera, la zona ofrece hoteles, campings y casas rurales.

El plan perfecto para esta semana: madrugar, mirar al cielo y dejarse sorprender por uno de los espectáculos más fotogénicos del verano a menos de una hora de Barcelona.