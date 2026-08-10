Descubre los Jardines del Palacio de Cristal, una de las grandes joyas que esconde Oporto

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Portugal, concretamente hasta Oporto. Allí nos topamos con un gran número de monumentos, construcciones y rincones verdaderamente sorprendentes, espectaculares y de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en los Jardines del Palacio de Cristal.

Se trata de un impresionante parque ubicado en la antigua freguesia de Massarelos, la actual Lordelo do Ouro e Massarelos de la ciudad portuguesa de Oporto. Desde este mismo punto, podemos disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas del río Duero y del océano Atlántico. El paisaje es verdaderamente espectacular.

Jardines del Palacio de Cristal de Oporto, a través de su historia y sus características

Estos jardines románticos fueron proyectados en la década de 1860 por el paisajista alemán Émile David, y todo con la firme intención de decorar el que, por aquel entonces, era el Palacio de Cristal, una construcción que fue sustituida en la década de los 50 del pasado siglo por el Pabellón Rosa Mota.

Cabe destacar que en los Jardines del Palacio de Cristal encontramos el conocido como Jardín Emilio David, que cuenta con ejemplares de camelias, rododendros, hayas y ginkgos, además de espectaculares fuentes y estatuas alegóricas a las estaciones del año. Hay que mencionar que la “Avenida de los Tilos” supone el eje principal de este imponente parque, que está perfectamente flanqueado por la biblioteca municipal Almeida Garrett, donde se encuentra la sala de exposiciones, por la Concha Acústica y por la Capilla de Carlos Alberto de Cerdeña, que fue edificada en 1849 por la princesa de Montléart.

Muy cerca, encontramos un restaurante cuya terraza tiene vistas al lago. En torno a la avenida, se encuentran estratégicos y espectaculares miradores que nos brindan vistas panorámicas tanto del río Duero como de la ciudad. No podemos dejar de mencionar la existencia de jardines temáticos, entre los que destacan el Jardín de las Plantas Aromáticas, el Jardín de las Plantas Medicinales, el Jardín de los Sentimientos (inaugurado en 2007 y donde se encuentra la imponente estatua ‘Dolor’ de Teixeira Lopes) y el Jardín de las Ciudades Hermanadas (inaugurado en 2009).

Otras zonas a mencionar de los Jardines del Palacio de Cristal de Oporto son el Bosque, la Avenida de los castaños de la India y el Jardín de la Rosaleda, que cuenta con un sinfín de elementos que forman parte del patrimonio artístico de la ciudad. Contiguos a estos jardines del Palacio de Cristal encontramos tanto el Museo Romántico como el Solar del Vino de Oporto, ambos en la Quinta de la Macieirinha.

Muy próxima también podemos encontrar la Quinta Tait, que cuenta con jardines de rosales, pendientes de la reina, camelias y hasta un Liriodendrum tulipifera que rodea la Casa Tait. Es allí donde, actualmente, se encuentra el Gabinete de Numismática. Es un hecho que el paso del tiempo ha hecho posible que los Jardines del Palacio de Cristal se hayan convertido en uno de los grandes atractivos de Oporto. ¡Y siendo honestos, no es para menos!