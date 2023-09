Islandia en septiembre: sin sol de medianoche y con posibilidad de ver auroras boreales

Lo primero que tienes que saber es que septiembre, en Islandia, es temporada baja y eso supone que el viaje te saldrá algo más económico, un detalle no menor porque hablamos de un viaje que no es barato, eso sí, dado que el verano es temporada alta, te puedes encontrar con que los primeros días de septiembre los precios se resistan a bajar. Claro que no vas a elegir viajar a Islandia en septiembre sólo porque te salga un poco más barato…

Otra buena razón nos la da la climatología: en septiembre los días todavía mantienen más de diez horas de luz, algo que es de agradecer, y no es todavía extrema, dicho de otro modo, no han llegado aún las grandes nevadas que cortan carreteras y dificultan el viaje aunque sí puede llover con ganas y soplar el viento con fuerza e incluso nevar por la noche.

Cascada. Islandia | Pixabay

Otro buen motivo para elegir Islandia en septiembre es que, si bien no te encontrarás con los los lugares más emblemáticos del país tan masificados como en los meses de verano, tampoco estarán desiertos ni helados, hay ambiente y se puede disfrutar de ellos plenamente; además llegar a ellos, especialmente si optas por alquilar un coche, es fácil: no tienes más que coger la Ring Road, que es la carretera circular de algo más de 1300 kilómetros de trazado que rodea la costa islandesa y te lleva a prácticamente todos los lugares que querrás visitar.

Se acabó el sol de medianoche, claro, eso es cosa de los meses de verano (cuando en Islandia no se pone en sol, del mismo modo que en invierno ni está… ni se lo espera); pero como contrapartida llegan ya las auroras boreales, gozar de ellas es una cuestión de suerte, de un poco más de suerte en septiembre que de octubre en adelante porque la temporada de auroras boreales no ha hecho más que empezar, pero ya se pueden disfrutar.

Islandia | Pixabay

Lo cierto es que, dado que las auroras boreales son uno de los grandes atractivos de Islandia, seguro que no querrás marcharte del país sin ver alguna y, aunque es más fácil que eso suceda a partir de octubre, en septiembre también es posible, especialmente si te apuntas a alguna de las excursiones organizadas con ese único fin, se trata de excursiones que te alejarán de las ciudades porque, como para disfrutar de cualquier fenómeno astronómico, la primera condición es ubicarte en un lugar de baja contaminación lumínica; eso sí, antes de reservar tu excursión, revisa la previsión de auroras boreales para elegir el mejor día posible.